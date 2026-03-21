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中東動盪錢進公債避險？研究警告兩大因素恐害人慘賠

編譯林文彬／綜合外電
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公債長期以來一直被視為避險資產，但從歷史經驗來看，戰爭對債券投資人而言卻一直是利空。（美聯社）
公債長期以來一直被視為避險資產，但從歷史經驗來看，戰爭對債券投資人而言卻一直是利空。（美聯社）

公債長期以來一直被視為經濟衰退、地緣政治災禍肆虐和其他災難撼動金融市場時的避險資產，特別是美國公債。然而，回顧美國和英國歷史，戰爭和疫情等級的緊急事件，對債券投資人而言卻一直是利空。

經濟政策研究中心（CEPR）指出，歷史證據顯示公債在這些極端情況下常帶來巨大實質損失，表現甚至不如一項被視為風險資產的股票和不動產，原因在於戰爭等事件常帶動政府支出大增。CEPR表示，戰爭爆發頭四年政府每年支出平均相當於國內生產毛額（GDP）的7%左右，光靠加稅很難滿足資金需求。

政府肆意揮霍會推升通膨，進而壓抑債券，這是債券投資人虧損主因。CEPR指出，美國和英國戰爭爆發頭四年平均累計通膨率約20%。所謂的金融抑制也是債券在戰爭時期表現疲弱原因，這是指政府藉由影響金融市場來抑制貸款成本的政策，這種政策會導致債券殖利率無法跟上通膨步伐。

CEPR估算，衝突爆發頭四年債券投資人平均蒙受約14%實質損失。更糟的是，如果和股票及不動產相比，債券累計投資報酬率落後逾20%。CEPR說：「每當大型戰爭爆發，我們察覺債券績效都會大幅惡化，戰爭對債券投資人而言一直是災難…『新冠疫情戰爭』也導致債券投資人損失慘重。」

由於油價飆漲推升通膨居高不下的預期，預算赤字也可能不斷惡化，美國和以色列三周前對伊朗開戰以來，美國公債和其他國家公債持續湧現沉重賣壓，美國10年期公債殖利率已大漲逾40個基點。

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