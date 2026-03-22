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大腦晶片誘人 馬斯克、貝佐斯等大咖搶進

編譯陳苓／綜合報導
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北京當局發布的五年發展計畫，將腦機介面納入未來六大產業。(路透)
北京當局發布的五年發展計畫，將腦機介面納入未來六大產業。(路透)

能讓人用意念控制的裝置，聽起來就是個酷炫概念，而且根據摩根史坦利估計，該領域潛在市場商機估計十年後可達800億美元，已吸引馬斯克、OpenAI執行長奧特曼亞馬遜創辦人貝佐斯等科技大咖紛紛進軍。

大腦晶片又稱腦機介面（BCI），能偵測人們思考行動時所發出的微弱電脈衝，再把這些訊號轉為數位指令，例如移動螢幕游標。1990年代末期，神經學家甘迺迪（Philip Kennedy）開發出第一個腦機介面，能讓嚴重癱瘓者用大腦控制電腦游標。

據追蹤私募市場的Tracxn科技，全球約有278家大腦晶片公司，募資逾40億美元，以馬斯克的Neuralink最知名，該公司採侵入式技術，先移除患者一小塊頭骨與大腦保護層，接著在特定神經元附近放置電極，再用機器人植入微型線置入裝置。

Neuralink從2024年1月起，共替21名癱瘓者植入自家「Telepathy」產品，手術後患者能用意念打電話、用電腦、控制義肢。Neuralink也展開新產品的臨床實驗，能讓患者恢復說話能力，且取得監管許可後，還將測試可讓眼盲者重見光明的「Blindsight」。

Neuralink的競爭對手之一是Synchron，該公司獲貝佐斯支持，是第一家產品能連線蘋果裝置的腦機介面公司。Synchron無須進行開顱手術，而是從患者頸靜脈植入產品，沿血管送往大腦，最終可與大腦運動區域連接。技術長班納吉說，這項產品能辨識患者是想打字或有其他念頭，可產生數位運動輸出訊號，再轉成電腦指令，已用於十名患者。

由奧特曼協助創立的Merge Labs，目標打造能廣泛取得的大腦晶片，而且「生物、裝置、AI，三者並重」。

中國大陸業者也急起直追。博睿康的大腦晶片，用於脊髓受傷的半身不遂患者，協助病患改善用手抓握東西的能力，且已獲中國當局准許商用化，創全球首例。

貝佐斯 奧特曼 亞馬遜

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