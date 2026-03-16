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記憶體需求狂飆但為何不敢衝產能？韓媒：三星、SK海力士擔憂這件事

編譯吳孟真／綜合外電
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南韓三星電子和SK海力士正受惠於記憶體前所未見的需求，但因擔心需求榮景難持久，導致供給過剩，已經開始重新評估擴產計畫。（路透）
南韓三星電子和SK海力士正受惠於記憶體前所未見的需求，但因擔心需求榮景難持久，導致供給過剩，已經開始重新評估擴產計畫。（路透）

記憶體短缺的情況日益加劇，價格也以驚人的速度上漲。儘管三星電子和SK海力士等供應商正受惠於前所未見的需求，但報導指出，由於擔心供給過剩，考慮對DRAM產能擴張計畫採取較「審慎」的做法。

南韓媒體Chosun Biz報導，三星電子預期記憶體短缺的情況會在2028年前結束，為避免在擴張計畫上「過度投資」，目前正在依據需求預測調整投資步伐。

據了解，供應商擔心DRAM需求再次進入「景氣下行」周期，因而對「擴充生產設施」的疑慮升溫。

從商業角度來看，三星和SK海力士在疫後曾面臨好幾季DRAM需求疲弱的局面，主因個人電腦（PC）產業購買動能不足，企業端的需求也同樣低迷，當時供給過剩的情況對南韓記憶體供應商而言，一度難以消化，後來才獲得改善。

目前預料供應商不會調整擴產計畫，因為客戶對高頻寬記憶體（HBM）與DRAM的需求持續攀升，若不新增產線，很難分配足夠產能。

但與此同時，一旦基礎設施需求放緩或持平，記憶體供應商就得重新調整生產水準，因此任何形式的過度承諾，都可能帶來風險。SK海力士過去已經表示，在擴大生產方面將「審慎」以對。

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