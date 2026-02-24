全球資金湧入 拉美股市今年來飆漲20%

全球投資人正以近十年來最快速度湧入拉丁美洲市場，帶動拉美股 市相繼攻上多年新高，這也反映了市場正在降低對美國資產的曝險。

彭博資訊報導，巴西 、哥倫比亞、墨西哥股市正強勢吸引海外資金，助攻MSCI新興市場 拉美指數攀抵11年新高，截至20日已連漲九周，是2017年來最長周線漲勢，且今年來累計跳漲20%，締造1991年來最亮眼開局。

在巴西與哥倫比亞總統選戰登場之前，投資人對長年遭忽略的拉美股市重燃興趣，反映他們正重新調整押注；交易員認為，當地政策可能朝低利率邁進。在美國最高法院裁決川普的對等關稅違憲後，再度為拉美股市復興捎來利多。

瑞銀全球財富管理新興拉美投資長謝爾旺科表示：「拉美市場又重獲關注，人們聚焦的速度為10至15年來僅見」，「長期以來投資人對新興市場的配置偏低，在拉美市場上更是如此。」

在投資人嘗試分散美國資產配置之際，各地的新興市場可謂受惠良多，但拉美的吸金表現特別突出。Global X管理公司資深資產組合經理人多森表示，這樣的市場輪動可能在近期更為顯著，原因是川普關稅遭遇法律阻礙，添加了赤字風險與政治不確定性，這將進一步壓抑美元，推升拉美資產。

對拉美資產的強勁買盤，已反映在美國掛牌的指數股票型基金（ETF），投資人動用這類工具，快速布局海外市場。貝萊德iShares拉美40 ETF，光是在1月便吸引創紀錄的逾10億美元資金，如今資產規模已攀抵約43億美元。

追蹤巴西股票在美掛牌最大基金iShares MSCI巴西ETF，1月創下逾十年來最大單月資金淨流入，成為投資人布局巴西這個最大拉美市場偏好的工具。就連億萬富豪朱肯米勒旗下的Duquesne家族辦公室，也在1月該ETF大漲17%前夕完成加碼。

這波押注巴西的交易，部分建立在巴西現任總統魯拉可能於10月的大選落敗。Vontobel投資組合經理拉羅斯表示：「我們不清楚誰會勝出，但如果反對派贏得選舉，潛在的上行空間，將大於魯拉續任帶來的下行風險。」