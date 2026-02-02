我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

澳洲央行本周將急轉彎逆勢升息？10年期公債殖利率逼近5%

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲央行本周可能升息1碼，與全球多數央行走向寬鬆的趨勢背道而馳。（路透）
澳洲央行本周可能升息1碼，與全球多數央行走向寬鬆的趨勢背道而馳。（路透）

由於通貨膨脹居高不下、勞動市場意外走強，澳洲儲備銀行本周可能政策轉向，在距離上次降息不到半年後再度升息，與全球多數央行走向寬鬆的趨勢背道而馳。

利率交換市場反映，本周二將升息1碼至3.85%的機率約為73%，並預計8月前累計升息兩碼。

GSFM投資策略師Stephen Miller指出，通膨是明確而現存的危險，現在不升息，未來可能需要更激進的手段。

全球貨幣政策路徑目前明顯分歧。美國聯準會以及多個亞洲新興經濟體正準備調降借貸成本；歐元區可能按兵不動，日本則不排除進一步收緊政策。

澳洲轉趨緊縮的預期已率先點燃債市。10年期公債殖利率上周一度觸及4.9%。分析師認為，若央行採取行動，該殖利率未來數月可能短暫突破5%，為2023年11月以來首見。

國民銀行（NAB）看法更激進，預期央行將在2月與5月升息，時點早於市場定價。同時，全球對政府財政紀律的憂慮升溫，也加劇主權債殖利率的上行壓力。

促使央行評估政策轉向的，是一系列強勁且出乎預期的數據。去年第4季核心通膨仍處高檔，失業率意外降至4.1%。最新統計顯示，1月職缺數創下近四年來最大單月增幅，房價成長同步加速，凸顯經濟韌性未退。

但即使本周升息成真，市場並不認為這會開啟一波長期緊縮循環。ANZ銀行分析師Adam Boyton認為，這更可能是一場「保險式」的單次調整，因為澳元今年來升值逾4%，本身已對經濟形成實質緊縮效果。

殖利率 央行 澳洲

上一則

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

下一則

SpaceX與xAI合併 馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

延伸閱讀

澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號

澳洲未滿16歲禁用社媒 Snapchat封鎖41.5萬帳號
NBA／「戰神」艾佛森遭爆「惡劣對待」澳洲癌童行為

NBA／「戰神」艾佛森遭爆「惡劣對待」澳洲癌童行為

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺