員工焦慮最深？最新調查揭AI採用率大增 但使用信心下滑18%

美國最大人力仲介萬寶華（ManpowerGroup）公布「2026全球人才氣壓計」（2026 Global Talent Barometer），針對19個國家的近1.4萬名員工調查發現，去年全球員工的日常人工智慧 （AI ）採用率躍增13%，但使用信心卻大幅下滑18%。

調查顯示，這種落差並非以相同的力道衝擊所有人，其中以年長員工感受最為明顯。嬰兒潮世代對AI技術的信心銳減35%；X世代則是下滑25%。隨著AI成為工作的日常配備，勞動人口日益感到被拋在後頭，尤其是最資深的族群。

萬寶華全球洞察部門副總裁史緹芬（Mara Stefan）說，「AI採用率加速，但信心正在崩解」，「員工被賦予工具，但缺乏訓練、背景知識或支援」。

商業領袖仍然看好AI。摩根大通 執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，AI有望將工時縮短至每周3.5天；Google執行長皮伽則將AI比擬為火或電力的發現，因為AI能將資訊民主化。

不過，企業領袖的一大盲點可能在於，訓練已經趕不上AI的採用速度。調查發現，儘管全球絕大多數職場已在某種程度上採用AI，仍有56%全球員工表示，近期未接受任何技能培訓。

史緹芬表示，「問題不在科技本身，缺乏工具與訓練才是助長部分焦慮情緒的原因」。

這個差距也解釋了為何許多企業尚未察覺到AI帶來的報酬。近期一項PwC調查發現，僅10%-12%企業表示，AI對營收或成本有所助益，56%表示「AI沒帶來任何好處」。

萬寶華研究指出，若缺乏適當支援或訓練，員工正面臨日益嚴重的職業倦怠，近三分之二、或63%的受訪者表示，其疲勞感來自壓力與沉重的工作負荷。

AI採用率和精通程度的落差，形塑出緊繃的職場環境。儘管感到職業倦怠和技能短缺，仍有64%的受訪員工選擇「抱緊飯碗」（job hugging），這和「大離職潮」時期的情況正好相反，多數勞工因恐懼AI自動化，選擇留任。