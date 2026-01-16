礦產關稅喊卡 白銀價暴跌 黃金、白金、鈀金也走低

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
白銀價格15日大跌，主要是美國暫緩對關鍵礦物加徵關稅，加上投資人獲利了結。白銀現貨價14日收盤大漲7.14%至93.1637美元，15日稍早再度創下每英兩93.7515美元的歷史新高，但隨即一路下跌，盤中曾暴跌7.3%，至86.3680美元。黃金、白金和鈀金等其他貴金屬也同步走低。

美國總統川普14日宣布，暫緩對進口的關鍵礦產加徵新關稅。他在文告中表示，將轉而尋求和各國協商，以「確保美國擁有充足的關鍵礦產供應，並盡快減輕供應鏈的弱點」。

道明證券（TD）大宗商品策略師加利在報告中寫道：「這項命令顯示川普政府未來決策時，將採取更精準切入的做法」，這「也大大減輕了市場對於全面課稅的恐懼，因為全面性的課稅手段，可能會誤傷支撐金屬基準價格的實體條塊」。

華僑銀行策略師克里斯多福‧王（音譯）表示，白銀的中期展望根據仍「穩健且正面，受到供應短缺、工業消耗以及黃金需求外溢的支撐」。不過，他也指出，「最近波動的速度之快，短期內宜保持謹慎」。

最近幾周，白銀價格容易出現劇烈波動，衡量波動的指標14日指數平均真實振幅（ATR）明顯飆升。這可能歸因於技術面因素，而非基本面驅動所致。  

美國政府先前已對進口的關鍵礦產，進行為期數月的調查，以判定外國貨源是否威脅到美國的國家安全。

