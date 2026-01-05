我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CES／Nvidia推汽車平台Alpamayo 讓車會推理

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

AI投資熱潮恐引發通膨 分析師暗示：推升經濟的副作用

財經新聞組／綜合報導
分析師示警，微軟、Meta、字母等巨頭斥資數兆美元興建資料中心，恐推升通膨。（路透）
分析師示警，微軟、Meta、字母等巨頭斥資數兆美元興建資料中心，恐推升通膨。（路透）

路透報導，全球股市在人工智慧（AI）的帶動下一路飆高，但投資人或許忽略了可能破壞這波行情的其中一個威脅，即由AI投資熱潮引發通膨。

分析師示警，美、歐、日政府的刺激政策與AI產業的快速擴張，雖然預料將重振全球經濟成長，但可能再度推升通膨，因而促使各國央行結束降息周期，以遏止熱錢流入還在瘋AI的市場。

基礎設施成本激增：微軟、Meta及Alphabet（字母）等巨頭斥資數兆美元興建資料中心，對先進晶片與電力能源的需求達到驚人速度，直接推升了供應鏈成本。

皇家倫敦資產管理公司多元資產投資主管格里坦（Trevor Greetham）表示，「你需要一根針戳破泡沫，緊縮貨幣政策或許能做到」。雖然他仍持有大型科技股，但預計今年年底全球通膨將大幅飆升。

分析師指出，微軟、臉書母公司Meta和Google母公司字母，砸下數兆美元興建新資料中心，也是可能推升通膨的因素。

摩根史坦利策略師席茲（Andrew Sheets）指出：「根據我們的預測，成本將會上升，因晶片成本和電力成本都在上漲。」他說，由於企業對AI的大量投資，美國消費者物價指數（CPI）在2027年底前，將持續高於Fed的2%目標。

Aviva Investors在其2026年展望中指出，一個重大市場風險將來自於各國央行結束降息周期，甚至開始升息，因AI投資和歐洲、日本政府的刺激性支出浪潮，將帶來通膨壓力。

全球人力資源和投資顧問公司美世（Mercer）歐洲經濟和動態資產配置主管班迪卡斯（Julius Bendikas）表示：「讓我們夜不成寐的是，通膨復熾。」　

市場已初步顯露出對成本上升和AI可能過度支出的擔憂。甲骨文（Oracle）2025年12月股價大跌，因該公司披露支出大幅成長。博通（Broadcom）也示警，其高利潤將受到擠壓，導致股價大跌。惠普（HP）預計到今年下半年，因資料中心需求成長導致記憶體晶片成本飆升，導致價格和獲利將面臨壓力。

德意志銀行預計，到2030年，AI資料中心德資本支出將達到4兆美元，而這些計畫的快速推出可能導致晶片和電力供應瓶頸，進而使投資成本螺旋上升。

AI 央行 降息

上一則

越南GDP規模有望超過泰國 躍東南亞第2大經濟體

下一則

Nvidia CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

延伸閱讀

黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署

黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署
Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提

Fed鮑爾森放鴿：小幅降息有前提
加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工
AI先驅勒昆批「超智」汪滔缺科研經驗 示警Meta將人才流失

AI先驅勒昆批「超智」汪滔缺科研經驗 示警Meta將人才流失

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材