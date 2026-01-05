AI投資熱潮恐引發通膨 分析師暗示：推升經濟的副作用

分析師示警，微軟、Meta、字母等巨頭斥資數兆美元興建資料中心，恐推升通膨。（路透）

路透報導，全球股市在人工智慧（AI ）的帶動下一路飆高，但投資人或許忽略了可能破壞這波行情的其中一個威脅，即由AI投資熱潮引發通膨。

分析師示警，美、歐、日政府的刺激政策與AI產業的快速擴張，雖然預料將重振全球經濟成長，但可能再度推升通膨，因而促使各國央行 結束降息 周期，以遏止熱錢流入還在瘋AI的市場。

基礎設施成本激增：微軟、Meta及Alphabet（字母）等巨頭斥資數兆美元興建資料中心，對先進晶片與電力能源的需求達到驚人速度，直接推升了供應鏈成本。

皇家倫敦資產管理公司多元資產投資主管格里坦（Trevor Greetham）表示，「你需要一根針戳破泡沫，緊縮貨幣政策或許能做到」。雖然他仍持有大型科技股，但預計今年年底全球通膨將大幅飆升。

分析師指出，微軟、臉書母公司Meta和Google母公司字母，砸下數兆美元興建新資料中心，也是可能推升通膨的因素。

摩根史坦利策略師席茲（Andrew Sheets）指出：「根據我們的預測，成本將會上升，因晶片成本和電力成本都在上漲。」他說，由於企業對AI的大量投資，美國消費者物價指數（CPI）在2027年底前，將持續高於Fed的2%目標。

Aviva Investors在其2026年展望中指出，一個重大市場風險將來自於各國央行結束降息周期，甚至開始升息，因AI投資和歐洲、日本政府的刺激性支出浪潮，將帶來通膨壓力。

全球人力資源和投資顧問公司美世（Mercer）歐洲經濟和動態資產配置主管班迪卡斯（Julius Bendikas）表示：「讓我們夜不成寐的是，通膨復熾。」

市場已初步顯露出對成本上升和AI可能過度支出的擔憂。甲骨文（Oracle）2025年12月股價大跌，因該公司披露支出大幅成長。博通（Broadcom）也示警，其高利潤將受到擠壓，導致股價大跌。惠普（HP）預計到今年下半年，因資料中心需求成長導致記憶體晶片成本飆升，導致價格和獲利將面臨壓力。

德意志銀行預計，到2030年，AI資料中心德資本支出將達到4兆美元，而這些計畫的快速推出可能導致晶片和電力供應瓶頸，進而使投資成本螺旋上升。