圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

三星李在鎔再度稱霸南韓百大股東富豪 BTS三名成員也進榜

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜。（美聯社）

三星電子會長李在鎔再度稱霸南韓股東富豪榜，受惠於韓股今年來大漲，帶動持股價值暴增。

南韓CEO Score資料顯示，南韓上市企業前百大個人股東截至19日的持股價值，共比去年底增加64.6%到177.213兆韓元（約1196億美元）。

李在鎔的持股價值同期提高近一倍至23.359兆韓元，在三星電子的持股價值倍增至10.366兆韓元，在三星物產 （Samsung C&T）的持股價值暴增116.9%，在三星生命保險的持股價值也增長63.5%。由於他明年1月將從母親洪羅喜獲得三星物產的1.06%持股，他的持股價值預料將進一步擴增。

Meritz金融集團會長趙正鎬以10.713兆韓元的持股價值，排名第二，之後是三星集團創辦人家族的成員，洪羅喜以9.82兆韓元名列第三，她的女兒、新羅酒店社長李富真以8.839兆韓元排第四，三星物產時尚部門社長李敘顯微8.117兆美元，為第五。

位居前十名的第一代創業家個人股東富豪，包括生技業者Alteogen執行長朴順載以4.572兆韓元的持股價值，位居第八，南韓娛樂巨擘Hybe創辦人兼會長房時赫以4.1兆韓元排名第十。

防彈少年團（BTS）的三名成員Jimin、V及柾國（Jungkook），也都名列百大個人股東富豪。

