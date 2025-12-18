我的頻道

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

美ITC揮出重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查

記者林宸誼／即時報導
美國國際貿易委員會針對AMD(圖)等企業啟動「337調查」，主因是相關半導體元件涉嫌侵犯美國專利。(美聯社)
美國超微（AMD）執行長蘇姿丰率團訪問北京聯想總部之際，美國國際貿易委員會（ITC）當地時間16日公告，針對超微、聯想及美超微啟動「337調查」，主因是相關半導體元件涉嫌侵犯美國專利，一場跨國科技專利博弈就此拉開戰幕。

據中國貿易救濟信息網，此次調查案件編號337-TA-1465，這份震動全球科技圈的被告名單上，既有美國本土巨頭AMD、超微電腦、聯想美國子公司，也涵蓋深圳聯想資訊產品、香港的聯想集團。調查的導火線，是美國智慧財產權公司Adeia及關聯實體的強勢起訴，申訴方早在2025年11月26日至12月5日期間密集補充材料，火力直指上述企業，在向美進口、在美銷售相關產品時，悍然侵犯四項核心美國專利，嚴重違反「1930年關稅法」第337條款。

四項專利絕非泛泛之輩，涵蓋晶片堆疊結構、熱管理方案、異構集成等尖端技術，申訴方更是直接向ITC喊話，索要有限排除令與禁止令兩大殺手鐧。

這四項涉訴專利廣泛滲透高性能處理器、伺服器主機板，更是當前資料中心、AI加速器、高階PC的核心命脈。這也就代表AMD的Zen系列CPU、聯想的商用筆記型電腦/工作站、超微電腦的伺服器設備，都可能被捲入這場專利風暴，成為被精準打擊的目標。

按照337條款的鐵律，一旦ITC最終裁定侵權成立，後果將是毀滅性，相關產品將被直接簽發有限排除令，徹底封殺進入美國市場的通道；同時還會下達禁止令，強制停止在美銷售現有庫存。

更關鍵的是，這場博弈絕非短期對決，整個調查周期長達12至18個月，行政法官將先作出初步裁決，後續ITC全體委員再定最終走向，每一步都牽動著巨頭們的生死線。

美超微 香港 蘇姿丰

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

