AI泡沫可能被「這根針」刺破 性價比決定誰是最後贏家

倡議開放原始碼的Mozilla基金會總裁瑟曼認為，目前開源AI模型以中國開發的模型勝出。（路透）

人工智慧（AI ）泡沫何時爆？會怎麼爆？投資人天天在問這個問題。專家認為，開源模型將是刺破AI泡沫的那根針。若鑒往可知來，泡沫爆裂後，開源AI模型終將勝出，成為廣獲採用的贏家。

目前的AI估值超高，反映投資人以為AI列強都坐擁堅不可摧的堡壘，圍繞著競爭對手難以進犯的護城河。他們以為，只有一小撮公司有能力打造前沿AI模型，以市場壟斷者姿態索取高昂租金。

開源AI模型優勢：成本低、效能迅速提升

倡議開放原始碼的Mozilla基金會總裁瑟曼（Mark Surman）指出，如果成本低廉的開源模型效能可提升到媲美封閉式模型的水平，將粉碎那個假設。一旦市場察覺，封閉式模型也許有利於尖端技術研究，但未必適用於大多數AI應用，估值必將暴跌。今日在OpenAI 和Anthropic等AI公司投注的數十億美元創投資本，恐將蒸發殆盡。

麻省理工學院（MIT）經濟學家納格爾最近發表的研究顯示，好的開源AI模型，比起相應的封閉式模型，成本平均便宜六倍；至於效能，與每一新發布的封閉式模型相較，落後差距已縮小到數月內可追平，而且追趕周期正加速縮短。

使用者若是同時考量性能和價格，選擇「性價比」最佳的AI模型，估計每年可能節省200億到480億美元。

OpenAI和Google 都已開發出開源模型，可免費使用且提供一些彈性，但目前似乎仍是個人專案，除非兩家公司投入更多金錢和心力加以改良，否則可能成不了氣候。

目前中國開源AI模型居於領先地位

瑟曼認為，當前領先群倫的開源AI模型都產自中國。DeepSeek和阿里巴巴開發的模型，在AI基準效能測試經常勝出。MIT和開發者平台Hugging Face最近的研究報告顯示，Google、Meta和OpenAI的開源模型市占率已大幅下滑，而中國開源模型如DeepSeek和Qwen的採用率則急遽升高。

西方公司與研究實驗室也正火速追趕。法國新創公司Mistral所有最新的模型都只發布開源版，Mistral Large 3一發布，就登上LMArena非推論開源模型排行榜亞軍。西雅圖實驗室Ai2新發布一套「純開源」的Olmo模型，亦即從基礎訓練數據到定義模型產出的係數，每一環節都開放原始碼。瑟曼指出，這種做法提供更多彈性和功用，對於在AI模型基礎上打造應用程式（App）和服務的開發者來說，十分有用。

國家AI計畫若採開源模型可加速達標

與此同時，多國政府正砸重金投資封閉式AI模型，既令人興奮也讓人憂心。加拿大和歐洲諸國大談科技主權和運用AI驅動經濟成長。然而，他們似乎忽略了一點：比起花大筆錢支持大型科技公司，開源模型可以更快的速度和更低的成本，協助達成目標。

更關鍵的是，政府能否把開源AI模型整合進AI計畫，可能決定自己在長期AI競賽中，究竟是贏家或輸家。

瑟曼表示，轉捩點可能即將到來。若是有某個大企業宣布，將從封閉模型轉向開源模型，或某種殺手級消費者應用以純正的開源模型建構而成，AI市場遊戲規則將為之丕變。

接下來的問題是：AI泡沫爆破後，誰會是贏家？倘若達康泡沫化能提供指引，那麼，贏家可能就是開源模型的開發者。達康泡沫化後，免費、開放原始碼的Linux作業系統證明韌性極強--如今90%的公共雲靠它驅動。同樣的模式可能重現。今日估值低的AI公司，未來上漲空間也許不可限量。