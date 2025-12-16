布蘭特原油面臨60美元保衛戰 兩大指標徘徊在四年多來最低點

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價挫跌到四年多來的最低點附近。(路透)
國際油價挫跌到四年多來的最低點附近。(路透)

油價目前徘徊在2021年以來的最低水準附近，交易員正評估俄烏停火前景；若戰事結束，本已供應過剩的油市，可能為因俄羅斯原油出口減少限制，問題更加惡化。

美國西德州原油周一收於四年多來最低價後，今（16）日亞洲盤台灣時間上午10:30左右，續跌0.32美元或0.56%至每桶56.50美元；布蘭特原油也再跌0.35美元或0.58%，至接近每桶60美元關卡的60.21美元。

美國總統川普表示，在與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領導人會談後，「比以往任何時候都更接近」達成結束俄烏戰爭的協議。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）逐步恢復先前停擺的產能，其他產油國也持續增產的背景下，市場預期全球原油供應過剩將進一步擴大，油價正朝著今年年線呈現下跌的方向走去。俄烏若達成結束戰爭的協議，美國可能放寬對俄羅斯的制裁，不過彭博資訊指出，自2022年初戰爭爆發以來，莫斯科其實原油出口大致都仍能維持。

澤倫斯基的最高國安官員烏梅洛夫說，在柏林舉行的會談中已出現「實質進展」。美方促和代表團由美國特使威科夫及川普的女婿庫許納領軍。外界現在尚不清楚美國這一輪新的努力，是否足以克服先前多次談判失敗的障礙。俄羅斯總統普丁還是沒有在要求奪取大片烏克蘭領土方面上退讓。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）大宗商品研究主管雷尼表示：「即便過去幾天看起來似乎大幅拉近了距離，我們並不認為在實質上已經非常接近真正的和平協議。我們預期布蘭特原油將維持在每桶60至65美元的高度波動區間之內。」

俄羅斯 澤倫斯基 油價

