日銀將升息、澳反猶恐攻16死…5事不可不知

編譯劉忠勇／即時報導
在以色列特拉維夫海灘，民眾14日點燃蠟燭，聲援澳洲雪梨邦迪海灘猶太社群槍擊事件的罹難者。澳洲雪梨邦迪海灘舉行猶太光明節（Hanukkah）慶祝活動期間發生槍擊案，至少造成16人喪生。（歐新社）
在以色列特拉維夫海灘，民眾14日點燃蠟燭，聲援澳洲雪梨邦迪海灘猶太社群槍擊事件的罹難者。澳洲雪梨邦迪海灘舉行猶太光明節（Hanukkah）慶祝活動期間發生槍擊案，至少造成16人喪生。（歐新社）

美國半導體股在內的科技股12日重挫，AI利潤疑慮升高、相關基礎設施進度可能延宕，再度引發AI概念股價過高的顧慮。美國本周將補發通膨和就業數據，美光（Micron）也將公布財報，或許有助穩定投資人信心。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●雙利空夾擊 美晶片股暴跌

博通（Broadcom）財測不如市場預期，12日股價暴跌逾11%，市值蒸發約2200億美元，拖累費城半導體指數和那斯達克綜合指數12日分別重挫5.1%和1.7%。台積電ADR重挫4.2%，Nvidia輝達(另稱英偉達)和超微（AMD）各跌3%和4%。將在17日盤後公布財報的美光大跌6.7%。

史坦普500指數11日收在歷史新高後，12日回落1.1%。道瓊工業指數則跌0.5%。

除了博通財測不如預期，加劇投資人對AI投資的焦慮外，甲骨文（Oracle）11日因營收成長未達分析師預期而重挫近11%，12日又因部分資料中心計畫延宕的報導再跌4.5%。甲骨文對此澄清：「為履行合約所需的各個據點並未出現任何延誤，所有合約承諾仍按計畫推進。」

投資人也擔心，博通拿下AI新創公司Anthropic高達210億美元的訂單，反而可能因AI晶片成本較高而壓縮了獲利空間。博通已預警第1季毛利率將低於上季。

●甲骨文資料中心傳延後完工

彭博資訊報導，甲骨文（Oracle）已延後與OpenAI合建的一些資料中心的完工日期，從原定的2027年延到2028年。這個不確定性增加市場規避風險的氛圍。但發言人強調，履行合約所需的資料中心興建進度不受影響。

甲骨文股價12日收盤重挫4.5%至189.97美元。彭博報導引述知情人士說法指出，部分資料中心完工日期延後，主要是受勞工和材料短缺影響。

甲骨文與OpenAI簽署總值3000億美元的合約，將提供這家AI新創公司訓練AI模型所需的算力。自今夏簽約以來，甲骨文便如火如荼趕工。但觀察家認為，即使完工日期往後挪，甲骨文在美國建資料中心的時間表野心仍然太大，其中一些資料中心的規模將在世界名列前茅。

報導傳出後，公司發言人發表聲明說，甲骨文仍有把握履行合約義務和未來擴張計畫。他說：「履行合約承諾所需的資料中心，興建進度都不會延遲，一切進度仍上軌道。」他強調：「場址選擇和達成時間表，都是與OpenAI密切協調下訂定。」 OpenAI對上述報導不予置評。

●Visa：2026將是AI導購元年

Visa高層指出，2026年將成為人工智慧（AI）導購的元年，這類購物行為將更加普及，支付業者與AI業者已相互結盟，將形塑這塊競爭日益激烈的市場。

彭博資訊報導，Visa全球市場總裁詹金（Oliver Jenkyn）預估，2026年是市場徹底擁抱透過聊天機器人購物的一年，這項在2025年亮相的功能，協助消費者在提問後可瀏覽商品，進而完成購物。

他說：「在2026年，我們會看到AI支持的購物全面邁向主流，當我進行某些購物，我會透過ChatGPT或其他平台，而這有幫上我的忙。」

●超級央行周 日銀將升息1碼

全球金融市場本周迎接「超級央行周」，預料將顯露一個日益清晰的趨勢：美國以外的主要先進國家央行降息周期已接近尾聲、或劃下句點，新興經濟體央行可能進一步降息，日本銀行（央行）則預料將逆勢升息1碼。

本周將有至少11個經濟體的央行，密集在台灣時間17-19日公布利率決策，歐洲央行（ECB）及瑞典、挪威等國央行預料都將按兵不動，英國央行則預料降息1碼。

●澳洲發生反猶恐攻 16人喪命

澳洲歷來最嚴重的恐怖攻擊，至少造成16人喪生。一對父子在雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）朝逾1000名正在慶祝猶太光明節（Hanukkah）開幕的民眾開槍。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這起槍擊是針對猶太社群的「鎖定攻擊」。

以色列總理內唐亞胡說，他四個月前就曾警告艾班尼斯，澳洲呼籲承認巴勒斯坦國的立場「無異於為反猶情緒火上加油」。

在美國，布朗大學（Brown University）也發生槍擊案後，造成兩名學生死亡，警方展開追捕並拘留一名重要關係人。

