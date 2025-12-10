墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
墨西哥國會最終表決通過對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。(歐新社)
墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，大致符合美國加強對中國貿易壁壘的做法，而墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）希望藉此保護本國產業。

墨西哥參議院周三（10日）投票支持這項法案，將對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。法案以76票贊成、5票反對、35票棄權通過。

新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍廣泛，包括服裝、金屬與汽車零組件等，而中國大陸龐大的製造業輸出顯然是這項立法的主要針對對象。

該法案通過之際，正值薛恩鮑姆與美國總統川普進行高度敏感的貿易談判。外界預期，墨西哥對中國商品加徵關稅，可能有助於緩和美國對墨西哥鋼鐵與鋁等商品的高額懲罰性關稅。儘管因薛恩鮑姆否認此舉與川普對中國的關稅攻勢有任何關聯，但新措施與川普的做法頗為類似。

以往數十年以來，墨西哥在美洲國家中，比幾乎其他任何國家都更擁抱自由貿易，與全球各國簽訂大量貿易協定。然而，薛恩鮑姆所屬的左翼國家復興運動黨如今正走向不同的路線。

墨西哥財政部估計，新關稅明年將增加近520億墨西哥披索（約28億美元）額外收入。

薛恩鮑姆是在9月初將提案送交國會，但來自亞洲各國政府的遊說、以及國內商業團體與重量級議員反對，使法案延後通過。仰賴中國、印度、南韓等國生產零組件的製造商警告，成本上升可能推高通膨。一些議員則希望避免與這個新興地區產生衝突，因為亞洲對墨西哥出口市場的多元化至關重要。

薛恩鮑姆擁抱關稅措施，也是跟進美國對中國利用其他國家轉運出口的擔憂，而加拿大去年也仿效美國，對來自中國的電動車、鋼鐵與鋁產品加徵關稅。

中國官員已強烈批評墨西哥最新的關稅措施，表示不合理且具傷害性。

根據關稅立法，中國汽車將面臨最高達50%的重稅。中國車廠目前在在墨西哥的市占達20%，與六年前幾乎沒有車輛進口相比，成長驚人。墨西哥官員與當地汽車公會支持此項關稅，以保護國內汽車產業生產，該產業是墨西哥製造業的重要支柱。

除了新關稅外，立法者還通過另一項規定，授權負責貿易政策的經濟部得視情況調整關稅。該規定指出，經濟部「可針對墨西哥未簽署自由貿易協定的國家，實施特定法律機制與工具，以進口商品」，並指這一彈性機制旨在確保關鍵商品能在具競爭條件下供應。

墨西哥 關稅 川普

