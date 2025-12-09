日本經濟陷萎縮 無礙日銀升息

日本上季GDP下滑2.3%，大於先前預估的下滑1.8%，而且是六季以來首次萎縮，原因是企業支出和住宅投資比初估數據更疲弱。（美聯社）

日本 政府8日確認第三季經濟陷入萎縮，且萎縮幅度比最初預期更深，這為首相高市早苗 上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據，也為日本銀行（央行 ）下周的決策增添一些壓力，但應不至於阻礙日銀邁向逐步升息之路。

在7至9月的一季，日本國內生產毛額（GDP）經年化後下滑2.3%，原因是企業支出和住宅投資比初估數據更疲弱，萎縮幅度高於先前預估的下滑1.8%，而且是六季以來首次萎縮。

疲弱的經濟為高市的刺激方案帶來了支撐理由，這項刺激方案可望成為疫情後規模最大的支出方案，因為民間消費依然不振，其他部門也欠缺動能。這些數據也為日銀下周的決策過程增添複雜因素，但可能不會阻礙日銀邁向逐步升息之路。

野村證券經濟學家野崎宇一郎表示：「高市可能會利用近期的經濟放緩來為大規模刺激方案辯護。但由於日本的產出缺口幾乎為零，高市將難以持續以經濟做為支出的理由。在這次暫時的下滑之後，我仍認為經濟將從下一季恢復成長。」

彭博經濟分析師則認為，日本上季GDP下滑「不會阻止日銀在12月18-19日的會議上升息。日銀可能會忽略疲軟的GDP數據，認為住宅建設和出口的下降只是暫時現象。我們不認為經濟復甦遭遇了重大挫折。」

日銀總裁植田和男上周已明確暗示，央行將考慮在即將召開的會議上升息。

為減輕通膨對家庭的負擔，高市早苗已推出規模17.7兆日圓的刺激方案，包括緩解物價措施，以及主要協助較小企業的薪資支持措施。