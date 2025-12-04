南韓第3季GDP成長1.3%優於預期 外匯存底4307億3年新高

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導
南韓第三季經濟成長季增1.3%，優於預估。(路透)
南韓第三季經濟成長季增1.3%，優於預估。(路透)

南韓第3季經濟成長季增1.3%，優於預估，且增速為近4年來最快，主要由強勁的出口和內需帶動。另外，南韓11月外匯儲備規模月增逾18億美元至4307億美元，達3年新高。

南韓央行3日公布，7-9月的上季實質國內生產毛額（GDP）較前一季成長1.3%，比原先預估高0.1個百分點，增速為2021年第4季的1.6%以來最快，也快於第2季的0.7%，也是去年第1季以來，首次回到1%以上。上季GDP年比成長1.8%，遠優於第2季的0.6%。

南韓今年第1季GDP意外萎縮0.2%，受累於前總統尹錫悅去年底的戒嚴令，以及當時美國總統川普關稅政策的不確定性升溫，加劇消費者情緒和出口壓力。最新數據顯示，南韓經濟已重拾動能，主因政府刺激政策提升內需，與強勁的出口表現支持。

央行說，上季經濟成長率，1.2%來自內需，0.1%來自淨出口。數據顯示，上季民間消費季增1.3%，增幅為2022年第3季以來最大；政府支出也攀升1.3%，為2022年第4季以來最快。上季出口增加2.1%，受全球半導體和汽車需求帶動；設備投資增加2.6%，主要為半導體製造設備等機械設施。

央行預估，今年度經濟成長率達到1%的機率提升，明年成長率預估為1.8%。

同日，央行也公布11月外匯儲備數據，比前月增加18.4億美元至4307億美元，達2022年8月以來最高水準，也是連續第六個月增加，主因投資報酬率提升，且金融機構的外匯存款擴大。

其中，美國公債等海外證券部位，增加13.9億美元至3793.5億美元。截至10月底，南韓外匯儲備規模排名全球第九。數據也顯示，南韓在國際貨幣基金（IMF）的準備部位較減少6,000萬美元至43.5億美元，黃金準備則持平。

南韓國會2日通過明年度的727.9兆韓元（4,958億美元）預算，比今年的初步預算高8.1%。南韓總統李在明承諾，明年將提高AI相關投資三倍至10.1兆韓元（69億美元），為此當局預計發行總價創新高的232兆韓元（1600億美元）債券

國會也通過將明年度外匯穩定債券的發行上限，由原先的14億美元，提高至50億美元的歷史新高，為首爾當局對美國3500億美元的投資承諾預做準備。今年上限為35億美元。

南韓 央行 債券

