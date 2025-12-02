日本擬建資料庫 管理外國人房產 估2027年度啟用

我的頻道

財經新聞組／綜合報導
日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況。（路透）
日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況。（路透）

讀賣新聞引述消息人士報導，日本政府正在研擬建立資料庫，以便統一掌握與管理外國人在日本持有的不動產狀況，且有意在2027年度啟用這個資料庫。

報導指出，日相高市早苗已於11月4日責成相關閣員了解外國人取得日本土地的方式與相關目前狀況。而日本政府希望使相關實況更加透明，接著評估修改外國人取得土地的規範。

而這個資料庫將使用數位廳建置的不動產基礎登記（Base registry）資料庫。日本內閣官房與法務省相關部會已開始評估。

而建立的資料庫，預想會蒐羅公寓等不動產登記資訊，以及森林、農地、國土利用計畫法規定的大規模土地交易，還有國境離島與防衛相關設施等區域周邊，另外也包含重要土地調查與規制法規範的重要土地等。

目前，取得日本農地時，需要登記取得者的國籍，不過購買公寓等不動產則不須申報國籍。相關流程與手續也因不動產的種類而異。日本政府希望透過建置資料庫，統一申報項目等。另外，日本官方也計畫要求森林與大規模的重要土地交易案，申報法人主要股東，以及董事成員國籍等資訊。

日本政府希望不動產持有狀態更加透明的背景是，部分人士擔憂「外國人大量收購日本土地」、「水源地遭收購並抽取地下水」等。另外，也有批評意見認為，外國人以投機目的購買房地產，推升日本的公寓房價。

近年來，日本已成為台灣人海外置產的首選國家。根據日本國土交通省最新調查，今年上半年在東京23區購買新建公寓的海外買家中，台灣人以192件高居第一，數量遠超過其他國家。這一趨勢背後，反映了台灣人對日本房地產的高度興趣。

目前，居住在日本以外的外國人，若取得日本的不動產，依現今的「外匯與外國貿易法」（外國為替與外國貿易法），若是投資等目的，沒有義務申報。

日本 房地產 高市早苗

