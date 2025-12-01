交投淡波動劇烈…銅漲破1.12萬美元、銀漲5.5% 皆創新高

我的頻道

編譯湯淑君／綜合報導
圖為銅線纜。（美聯社）
芝加哥商業交易所（CME）當機導致交易中斷數小時後，金屬價格在交投淡靜下劇烈波動，供應緊繃的黃銅28日漲破每公噸1萬1200美元大關，再創新高，銀價同步改寫新高紀錄。

倫敦金屬交易所（LME）28日盤中，銅三個月期貨價勁揚2.5%至每公噸1萬1210.50美元，超越10月29日甫創下的每噸1萬1200美元先前最高價，再創新高，收盤漲幅收斂至2.3%，報每噸1萬1188.50美元。周線漲幅達3.8%，全月漲2.8%。

經紀商StoneX金屬分析師史考特葛雷指出，銅價勁升反映多重因素，包括在上海舉行的智利銅與礦業研究中心（CESCO）銅業會議傳出利多消息、美國對精煉銅需求增加造成別處供應短缺，以及總體經濟前景和基本面因素看好。

史考特葛雷說：「話雖如此，我們仍持審慎態度，一旦這些因素反映在價格上，2026年銅價明顯向上突破的漲勢將難以為繼。」

LME現貨銅價如今比三個月期貨價每噸高出53美元，溢價幅度是10月中以來最大，凸顯市場對近期交割的銅金屬需求旺盛。

最大銅產國智利的統計局表示，該國10月銅產量年減7%。同時，在中國，主要銅冶煉廠同意明年減產10%以上，以因應加工費跌為負值。

美元貶值也提高這種以美元計價金屬的吸引力。美元周線貶幅為7月底以來最大，反映聯準會（Fed）12月進一步降利率的預期心理。

同時，白銀價格28日暴漲5.5%至每英兩56.52美元，超越10月倫敦市場那波軋空行情中締造的前波高峰，全月躍漲16%。銀價衝高也反映Fed降息在望、資金湧入貴金屬ETF和供應持續吃緊。

金價同步勁升，美國黃金2月期貨收漲1.3%，報每英兩4254.9美元，是兩周來最高。道明證券首席全球商品策略師梅雷克表示，美國經濟料將持續減緩至2026年，因此Fed未來極可能數度降息，這種預期心理促使一些投資人重返金市。

另外，高盛訪調逾900個機構投資人對金價的看法，36%（占比最大的一群）受訪者認為金價將在2026年底前衝上每英兩5000美元，33%則認為金價將會介於4500至5000美元間。

