保險業避免企業鉅額理賠 將排除保單AI風險

編譯吳孟真／綜合報導
人工智慧（AI）快速發展，主要保險業者正尋求在企業保單中排除AI風險，以免日後面臨數十億美元的保險理賠。

英國金融時報（FT）報導，美國國際集團（AIG）、Great American和WR柏克萊（WR Berkley）等保險業者，近來向美國監管機關申請許可，擬推出保單，排除與企業使用AI聊天機器人與AI代理等的相關責任。

其中，WR柏克萊提出的排除條款之一，將禁止與「實際或據稱使用」AI的索賠，包括企業納入AI的所有產品或服務。

在企業爭相採用AI之際，保險業對全面承保有所保留。AIG在回覆伊利諾州保險監管機關的文件中表示，生成式AI是一項「廣泛的技術」，未來引發理賠事件的可能性「恐與日俱增」。就連勞合社（Lloyd's）旗下替部分AI增強軟體承保的特殊保險公司Mosaic，也拒絕承保ChatGPT等大型語言模型（LLM）的風險。

怡安保險（Aon）網路部門主管卡林尼區（Kevin Kalinich）指出，倘若一家公司因部署AI代理，導致錯誤定價或醫療診斷失準，保險業能承擔4億至5億美元的單件損失賠償，「他們無法承擔的是，某個AI供應商的錯誤，導致1千件或1萬件損失，即系統性、連動性、整體性風險」。

AI出錯案例日增，太陽能公司Wolf River  Electric宣稱，Google的AI摘要，不實指稱該公司遭明尼蘇達州檢察長起訴，控告Google毀謗，求償至少1.1億美元。另外，法院去年也裁定，加航應履行客服機器人虛構的折扣優惠。

