歐洲服務業增速 1年半來最快 製造業卻萎縮

編譯陳律安／綜合外電

最新調查顯示，歐元區的商業活動在11月小幅下滑，但仍維持在擴張領域，服務業的增速升抵一年半來最快，但製造業則陷入萎縮。

路透報導，標普全球21日公布，11月漢堡商業銀行（HCOB）歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值為52.4，較10月的兩年多高點52.5些微下滑，也略低於市場預期，不過，這仍是該指數連續第11個月高於景氣榮枯分界線50。

儘管今年來全球不確定性居高不下，但歐元區依舊展現韌性，企業信心改善顯示這股動能有望延續。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示：「儘管德國的商業活動增幅明顯趨緩，但法國的服務業重回成長。整體來說，歐元區或多或少仍維持相對強勁的成長率。」「儘管製造業拖累成長表現，但占比較高的服務業，代表歐元區在第4季的增速會比第3季更快。」

歐元區11月服務業PMI從上月的53增至53.1，為2024年5月來新高，也優於市場預期的52.8。不過，製造業PMI則從上月象徵景氣持平的50跌至49.7，寫6月來低點，也不如預期的50.2。需求減弱促使工廠裁員速度達七個月來最快。

在此同時，整體的輸入成本為七個月來最高，但大致由業者吸收，輸出成本的增幅為一年多來最慢。

