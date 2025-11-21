日本將大手筆投入近1300億美元救市 公債與日圓齊跌

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導
日本傳正敲定21.3兆日圓（1358.8億美元）的刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政負擔疑慮，10年期公債殖利率漲至2008年來最高，30年期殖利率創新高，日圓貶破157兌1美元。

根據路透與彭博資訊看到的草案，這項刺激方案包括17.7兆日圓的一般支出以及2.7兆日圓的減稅措施，將透過預期整體稅收成長及額外發行公債來籌措財源。知情人士說，一般支出金額遠高於前首相石破茂去年公布的刺激方案13.9兆日圓，而額外發行公債的規模也將超過去年計畫的6.69兆日圓。

這項刺激方案將撥款11.7兆日圓公共資金，用於抑制物價上漲和刺激消費。另有7.2兆日圓將用於危機管理和對經濟安全至關重要的領域。

高市內閣計畫21日通過此方案，最快28日通過一項追加預算案做為這項刺激方案的財源，力拚在年底前在國會過關。據當地媒體報導，追加金額可能達到14兆日圓。知情人士並表示，若加上私人部門的資金後，這項刺激方案的總規模將達到42.8兆日圓。

由於此次刺激方案的支出金額與新發債規模都將比去年高，將使日本財政承受更大壓力，公債與日圓齊步走跌，日圓兌美元貶值0.3%至157.62日圓，市場人士說，日圓似乎將跌向160日圓，債市仍在持續拋售，尤其是超長債市場已開始出現崩盤跡象。

