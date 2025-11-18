比特幣才創高一個月 吐回今年三成漲幅

比特幣 在創歷史新高僅一個月後，回吐年初以來逾30%的漲幅，市值蒸發6000億美元左右，反映市場對川普政府親加密貨幣 政策的熱情正逐漸消退。

根據彭博資訊的報價，比特幣17日盤中一度跌到9萬2935.51美元，隨後反彈，目前報價約為9萬5432.62美元。

比特幣占加密貨幣市場總值3.2兆美元的60%，流動性較差的代幣受創更深，追蹤百大代幣後段班的指數今年已重挫60%。

駐舊金山 的Bitwise資產管理公司投資長霍根說：「市場正轉向避險。加密貨幣就像礦坑裡的金絲雀，最先打退堂鼓。」

過去一個月，從ETF配置機構到企業財務部門等大買家悄然撤離，使市場失去流動性支持。與此同時，科技股熱潮降溫，也削弱整體整體風險偏好。

今年，機構資金是比特幣價格的主力支撐。彭博數據顯示，ETF累計吸金逾250億美元，管理資產峰值一度逼近1690億。穩定的資金流讓比特幣被塑造成抗通膨與政治動盪的避險工具，但這個脆弱敘事近日鬆動。

Nansen分析師肯尼斯表示：「這波拋售是獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性與槓桿多頭爆倉等多重因素匯聚的結果。」

典型案例是MicroStrategy，這家從軟體商轉型囤幣大戶，股價現已接近其比特幣持倉價值，顯示投資人不願意再為其高槓桿策略支付溢價。

根據底層設計，比特幣供應增幅每過四年左右就減半一次，而這往往會引發投機熱潮，接著又是崩跌。

當前市場情緒低迷，霍根說，「加密幣市場的散戶情緒非常差，市場可能仍有下跌空間」。他認為明年價格還會上漲，因此認為這是買入良機，「人們擔心四年周期重演，不想再歷經一次腰斬，所以正提前撤退」。

Caladan研究主管德瑞克林（音譯，Derek Lim）則認為，2017年與2021年的比特幣牛市並不只是減半所帶動，而是源於「更強大、更根本的因素所致：全球流動性」。