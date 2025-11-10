國際金價連兩天上漲 站回4100美元

國際黃金價 格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會 （Fed）下個月再度降息的可能性。美元走軟也帶動金價上揚。

現貨金價10日一度大漲2.6%，報每英兩4105.98美元，是兩周來首度站回4100美元，同時也是延續上周五（7日）的漲勢，當日公布的數據顯示，美國消費者信心指數跌至歷史低點附近，主要是美國政府持續停擺，加深市場對經濟的疑慮。

此外，民間人力顧問業者Challenger, Gray & Christmas上周公布的最新數據顯示，美國企業10月裁員15.3萬人，比前一月增加183%，比去年同期增175%，寫2003年以來同月的最高紀錄。該公司並警告，人工智慧（AI）浪潮正重塑就業市場，勞動市場恐面臨更大壓力。

美元走軟，也帶動金價上揚，追蹤一籃子六種主要貨幣 走勢的美元指數，10日早盤跌0.1%，卻也是連續第四天下跌。

白銀現貨10日盤中重新站上50美元大關，大漲3.9%至每英兩50.211美元，是10月22日以來盤中最高。

Emkay全球金融服務公司分析師辛哈表示，疲軟的美國勞動市場信號，強化了市場對Fed下月可能繼續降息的預期。

自10月中旬衝上4,381.52美元的盤中歷史新高至上周五收盤，金價已回落逾8%。不過，今年來金價仍上漲超過50%，而且推動此輪漲勢的大部分因素都依然存在，從經濟和地緣政治不確定性加劇，到央行和散戶持續買進。

儘管美國政府朝著重啟邁出一大步，但隨著政府停擺對經濟的影響逐漸顯現，疑慮恐怕只會加深。

華僑銀行的投資策略師梅農表示，「當美國政府停擺風險消退之後，投資者往往會重新關注聯準會的政策前景」，「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯準會就有了更早放鬆政策的空間。」

有分析指出，任何協議都可能是暫時的，這意味著市場在不遠的將來，可能又要開始等著看政府停擺。

另外，暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎9日在X發文，對他時常吹捧的黃金、白銀、比特幣、乙太幣等資產，給出非常高昂的目標價，鼓勵投資人可以趁近期行情回跌時，積極搶進。

他說：「我對黃金的目標價是2.7萬美元，這個目標價來自作為國際知名財經顧問的友人瑞卡茲（Jim Rickards），而我本身也持有兩座金礦。」

「我從1971年開始買黃金，即前總統尼克森捨棄金本位制的那一年。」

他說，尼克森違反了格雷欣法則，該法則指出：「當虛假的貨幣進入貨幣系統...真實的貨幣就會躲起來。」意指劣幣驅逐良幣。

「我對比特幣2026年的目標價是25萬美元、白銀則是100美元。我也持有銀礦，因此知道新的白銀有多稀有。」