德銀重押AI資料中心融資 內部研議避險防泡沫風險

編譯劉忠勇／綜合外電
德銀想對人工智慧（AI）領域曝險進行避險，但要付出的代價不小。（路透）
德銀想對人工智慧（AI）領域曝險進行避險，但要付出的代價不小。（路透）

德意志銀行（Deutsche Bank）正研究如何在資料中心領域的曝險進行避險。德銀因應人工智慧（AI）和雲端運算需求激增，已向這個產業提供數十億美元貸款

英國金融時報引述知情人士報導，德銀內部主管討論如何控管在這個蓬勃發展產業的曝險。超大規模資料中心業者（hyperscalers）為滿足AI運算需求投入數千億美元興建基礎設施，這些資金漸漸仰賴舉債來支撐，風險也隨之上升。

德銀考慮多種辦法，包括放空一籃子AI概念股，以降低未來可能這個產業景氣反轉的風險，或透過名為「合成風險轉移」（synthetic risk transfer, SRT）的衍生性商品交易，購買部分貸款的違約保險

據德銀高層透露，德銀的投資銀行事業「重押」資料中心融資。然而，AI基礎設施投資規模龐大引發市場憂慮，部分人士認為這股熱潮和網路泡沫破裂前的狂熱如出一轍。

兩位知情人士透露，德銀主要放貸給為超大規模資料中心業者提供服務的企業，這些貸款以長期合約作為擔保，確保穩定回報。

近月來，德銀已為瑞典EcoDataCenter集團和加拿大5C公司提供舉債融資，兩家公司合計籌得超過10億美元，用於擴張計畫。德銀並未揭露在這個產業的具體放貸金額，但估計達數十億美元。

不過，要對這領域曝險做避險並不容易。由於AI相關股票在多頭市場漲勢強勁，放空一籃子相關股票的成本相當高；同時，「合成風險轉移」交易需要具備多元化貸款組合才能獲得評級，而投資人對此類違約保險的風險溢價要求也可能更高。

超大規模資料中心業者為追求「超級智慧」（superintelligence），正大量投入興建相關基礎設施，帶動龐大需求。業界估計，從現在到2030年，整體支出金額可能高達3兆美元，同時也推升周邊服務業者的商機。

AI 貸款 保險

