歐豬四國躍區域經濟模範生 法、英、德預算赤字大增

編譯陳苓／綜合報導
曾面臨破產危機「歐豬四國」之一的希臘，現在財政近乎平衡，去年經濟也擴張2.3%。(路透)
曾面臨破產危機「歐豬四國」之一的希臘，現在財政近乎平衡，去年經濟也擴張2.3%。(路透)

風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，導致政局日益不穩。

所謂的「歐豬四國」，包括南歐的葡萄牙、義大利、希臘、西班牙。西班牙如今是歐洲成長的罕見亮點，去年經濟實質成長3.5%，在已開發國家中數一數二。曾面臨破產危機的希臘，現在財政近乎平衡，去年經濟也擴張2.3%，較法國高出一倍。相形之下，英國、德國連兩年陷入經濟萎縮。

高盛資深經濟學家塔戴說：「主權債務危機後，南歐國家做好了財政功課，這些國家的財政展望的審慎程度，遠勝法國、甚至超過荷蘭和德國」。 這種角色互換可能是歐債危機的意外結果，南歐國家被迫忍痛刪減開支，以取得紓困。

現在輪到歐洲核心國面臨麻煩，成長低迷下，歐洲三大經濟體英法德的預算赤字攀升。法國深陷預算和政治危機，英國打算增稅，以縮小財政缺口、避免驚嚇市場。以節儉著稱的德國則開始舉債。原因出在西歐成長模式遭受三大衝擊，分別是美國關稅、中國競爭加劇、俄羅斯廉價能源終結。

與此同時，歐洲在疫情和能源危機時大舉借貸，南歐國家的赤字大致回到疫情前，但北部國家則赤字日增。法國赤字占國內生產毛額（GDP）比重，估計今年將達5.4%、高於疫情前的2.5%。而英國、奧地利、比利時的赤字比重，預料也將超過4%。德國要在基建和國防上，斥資1兆歐元（約1.15兆美元），這有望提振成長，但也會讓德國赤字占比，超過歐盟規定的3%。

財政惡化之際，改革卻日益困難。經濟未見成長，選民不滿，轉向極左和極右派政黨，導致政治更分裂，更難就經濟政策達成共識。歐亞集團（Eurasia）執行董事拉曼表示，法國和英國的公共財政挑戰，加劇了政治不穩定，使改革益發困難，在德國可能也是如此。

鋒裕匯理（Amundi）的全球總經主管普拉丹表示，歐洲並未面臨迫在眉睫的債務危機。以法國而言，該國舉債成本跳升、超過義大利，但法國公債仍有買家。他警告，超支國家的風險是未來發生危機時，回應能力有限。

他說，真正的阻礙是歐洲將缺乏財政轉圜空間，能夠回應未來的衝擊。政府不能袖手旁觀，但可能要未來發生事件時，政府才會認真做出取捨。

