金融時報：下一波金融危機已展開 這回破口可能在保險業

希臘希俄斯島遭野火肆虐，這種由極端氣候引發的災害正在全球迅速出現，打擊世界各地的實體資產價值，也使保險業承受莫大壓力。專家擔心，下一波金融危機已開始蓄勢待發。（歐新社）

2008年9月15日，雷曼兄弟倒閉掀起全球金融海嘯 ，銀行擠兌、金融資產崩跌、企業倒閉潮狂湧、百業蕭條，大型經濟體墜入「大蕭條」以來最嚴重的衰退深淵，至今令人餘悸猶存。但現在，專家警告，一場金融危機已悄悄展開，這回問題可能出在保險 業。

英國金融時報（FT）報導，2008年全球金融海嘯肇因於美國房地產 泡沫破裂，被視為安全的美國抵押擔保證券（MBS）賣到世界各地，包括高風險的次級房貸。隨著房貸違約連環爆，房屋法拍案件激增，這些證券的價值崩跌，導致投資人血本無歸，引發金融市場恐慌。政府被迫出手紓困，並展開大規模金融改革，才讓千瘡百孔的金融業慢慢復元。

今天，大型銀行資本更充足，金融市場監管和投資人保護都已改善。但警訊仍不斷閃現，這回不是因為高風險放款行為，而是因為世界各地氣候相關災難層出不窮，將對全球保險業者和其他重要金融機構形成壓力。

去年12月，當時仍由民主黨議員擔任主席的美國聯邦參議院預算委員會發布報告說：「房地產價值終會下跌，一如2008年的情況，導致家庭財富暴跌。美國經濟可能遭遇一波系統性震撼，衝擊可能近似於2008年那波金融危機，甚至更嚴重。」

極端氣候事件劇增 保險業飽受壓力

今年已陸續閃現警訊。1月時，金融穩定委員會（FSB）警告，在天災頻仍的地區，保險費已上揚，「氣候震撼」可能引發影響層面更廣的市場動盪；2月初，聯準會（Fed）主席鮑爾警告，一些銀行和保險公司正撤離氣候風險高的地區；「股神」巴菲特隨後在波克夏股東信上提到，地產保費已隨強烈颶風災難大增而上漲，「有朝一日，真正嚇人的保險損失發生，任一天都有此可能」。

不久後，歐洲遭遇史上最炎熱的3月，德國保險巨人安聯（Allianz）董事沙林格警告，全球氣溫將迅速接近保險公司再也經營不下去的水準，形成「一種系統性風險，危及金融業的基礎」。他警告，如果沒人願意承保，其他金融服務也將付諸厥如，後果便是：沿海、乾旱和野火風險高的地區，整體經濟將被金融業視為一文不值，「市場將快速、狠狠地重新評價」。

隨著撤離美國的保險公司家數暴增，而且出走潮不只局限於天災頻仍的加州，還擴及全國，各地屋主面臨保險費飆漲的情況，不然就是因為野火、風暴和颶風嚇得保險商不再承保。而政府提供的計畫通常保費既貴、承保範圍又小。

這種情況將引發骨牌效應：申辦房價需要投保，但隨著產物保險承保範圍縮小，銀行放貸意願隨之降低，有些放款機構甚至乾脆撤離氣候風險高的房貸市場，美國一些業者已傳出重大損失。不只美國保險商受衝擊，從澳洲南部到義大利北部，外國保險公司、銀行和房地產市場，承受的氣候相關衝擊日益嚴重。

房市泡沫引發金融海嘯vs.氣候風險釀成金融危機

在這種情況下，抵押房貸違約率已開始升高，房屋法拍和信用卡違約案例隨之上揚。但有別於2008年金融海嘯的是，這一回出狀況的不是金融業本身，而是實體資產。

加州保險局前局長瓊斯警告：「久而久之，你會看到更多保險公司無力償債，更多保費調漲，願意承保的公司減少，更高的房貸違約，以及資產價格下跌和信用緊俏；這種情況並非單一或多項災難事件引發，導致全國一堆金融機構同時倒閉，儘管那種風險也有一些。」

另一不同點是，氣候引發的金融危機，即使緩緩發生，威脅性仍可能比過往金融風暴更嚴重。這是因為，以往的金融危機是因為財務問題所致，通常事後會復甦；但全球暖化造成的氣候風險與景氣循環無關，而且恐怕只會愈來愈糟。賓州大學華頓商學院教授齊斯預言，觸發下一波金融危機的，「若是常態性的震撼，即使事態未必重大，也能對房價和其他資產價值造成長期、嚴重的影響」。

過渡風險vs.實體風險

以往提到全球暖化相關風險，大致可分為「過渡風險」（transition risk）和「實體風險」（physical risk）兩大類。過渡風險泛指轉型至低碳經濟過程中，因政府政策或技術變化而產生的風險，例如煤炭公司或內燃機製造商的運勢，可能因政府政策獎勵太陽能板或電動車，而受影響；實體風險則是自然災害和極端氣候事件對實體建物造成毀損的風險。

專家原以為，過渡風險是近憂，實體風險是遠慮。但近年來，實體氣候威脅變得愈來愈明顯，已使情況改觀。去年4月，暴雨癱瘓杜拜，並迫使中國數千人撤離至安全地區；數月後，強烈颱風摩羯侵襲東南亞；隨後佛州遭遇強烈颶風連番來襲，西班牙瓦倫西亞洪水氾濫成災；然後是洛杉磯地區野火釀成巨災。今年3月，南韓遭遇史上最嚴重的森林大火肆虐，日本同月發生數十年最劇烈的森林野火災害；然後加拿大野火、澳洲洪災接踵而至；本月極端熱浪席捲北美和歐、亞。

這些事件都尚未導致系統性的金融動盪，但隨著這些極端氣候事件愈演愈烈的速度超出預料，專家開始警告「實體風險」有觸發金融危機之虞。

財金教授柏頓說：「我總是認為，對金融體系而言，過渡風險比較大，因為突然轉變會導致巨大財務損失。但在目睹洛杉磯野火和其他意外發生的重大災難後，我認為，我們已經進入實體風險可能威脅金融體系的領域。」

前英國金融服務監管局（FSA）主席特納表示，他現在認為，實體氣候風險有可能觸發重大金融危機。他說：「極端事件的嚴重性以我們先前無法理解的速度急遽升高，衝擊到一個市場規模與不動產同樣大的資產類別，可能導致放款機構暴露於房地產因無人承保而跌價的風險。假如要我在世界各地找尋什麼可能釀成金融危機，我想這會是主要焦點。」