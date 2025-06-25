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韓元穩定幣前景引爆股市投機熱 這檔飆股三周狂漲近300%

編譯簡國帆／綜合外電
南韓當局研擬推出韓元穩定幣，正在股市掀起投機熱潮。（路透）
南韓當局研擬推出韓元穩定幣，正在股市掀起投機熱潮。（路透）

南韓當局研擬推出韓元穩定幣，正引爆當地股市的投機熱潮，在新任總統李在明上任以來表現最強的30檔股票裡，近半數都和韓元穩定幣題材有關。Kakao Pay和KakaoBank更已陸續申請多個與穩定幣相關的商標，預先布局。

南韓執政黨共同民主黨預料將在7月提出「數位資產創新法」，允許股權資本10億韓元（73萬3,891美元）的企業，發行穩定幣，引發南韓的穩定幣投機熱。

韓國經濟日報分析6月2日（李在明上任之前兩天）到6月24日的韓股表現後，發現Kospi指數與Kosdaq指數漲幅最大的30檔成分股裡，有13檔都和韓元穩定幣題材有關，顯示儘管南韓政府還沒正式支持穩定幣、也還沒釐清合法性，投資人仍積極搶進潛在受益者。

表現最強的是在Kosdaq市場掛牌的遊戲公司ME2ON，股價6月2-24日飆漲287.9%，因為該公司的子公司最近為博弈遊戲推出緊釘美元的穩定幣，引發接下來可能打入韓元穩定幣的揣測。該股24日大漲9.8%後，遭暫停交易。

科技巨擘Kakao旗下的數位支付部門Kakao Pay，股價同期暴漲143.1%，因市場日益認為Kakao Pay將成為韓元穩定幣生態系的旗艦參與者。該股25日盤中續漲6.3%，從6月2日以來的漲幅擴大到156.2%。

Kakao Pay已申請「PKRW」、「KKRW」及「KRWP」等名稱的18項商標，涵蓋加密或幣軟體、加密貨幣金融交易、加密貨幣挖礦等分類，KakaoBank也已申請這三個類別項的12個商標，名稱包括「BKRW」、「KRWB」、「KKBKRW」及「KRWKKB」等，被解讀為Kakao轄下公司積極為穩定幣商機布局。

但這波投機漲勢已拉響監管當局和產業界的警報。一名資深金融科技主管說，市場完全是以預期、而非基本面在交易，在許多情況下，這些公司缺乏實際的科技能力或穩定幣基礎設施，但散戶就是在狂買。

批評人士也憂心，「數位資產創新法」可能引發系統性風險，因為能發行穩定幣的股權資本門檻太低。南韓金融交易穩定法要求電子金融業者需要500億韓元的資本才能取得證照，預付服務供應商的資本門檻也達200億韓元。

一名支付產業的主管說，只要企業有100億韓元的資本，就能發行穩定幣，代表口袋不用太厚就能進入這個市場吸納存款，穩定幣發行商的監管要求至少應該比照數位支付業者，包括資本準備、內部控管以及獨立託管等。

南韓金融服務委員會（FSC）的資產官員表示，這項法案還在審議中，國會接下來討論的關鍵環節將是資本適足性與消費者保護。

KB國民銀行、新韓銀行（Shinhan）、友利銀行（Woori）、農協銀行、韓國中小企業銀行（IBK）、水協銀行（Suhyup）、iM銀行及K銀行等南韓八大銀行，已共組工作小組，探索聯手設立發行韓元穩定幣的合資公司，以防禦潛在的競爭威脅。

南韓 加密貨幣 李在明

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