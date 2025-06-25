我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

SK海力士股價漲7.3% 市值破200兆韓元 追上三星腳步

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）市值在24日首度突破200兆韓元（1,465億美元），是繼三星後，南韓史上第二家突破此市值門檻的公司。（路透）
南韓晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）市值在24日首度突破200兆韓元（1,465億美元），是繼三星後，南韓史上第二家突破此市值門檻的公司。（路透）

南韓晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）市值在24日首度突破200兆韓元（1,465億美元），是繼三星後，南韓史上第二家突破此市值門檻的公司。另據業內消息，SK海力士計劃在南韓清州建立第七座封測廠，提升其後段製程實力。

SK海力市股價在24日大漲7.32%，收盤報278,500韓元，大幅超越Kospi大盤指數的2.96%漲幅，擠下三星的4.31%。SK海力士市值達到202.7兆韓元，緊追市值358.1兆韓元的三星之後。

今年迄今，SK海力士股價累計上漲63%，主要由其在高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位所推動。今年第1季，SK海力士在全球DRAM市場的市占首度超車三星，前者市占為36%，後者則是34%。

分析師預期，SK海力士的積極動能將會持續，主因是其在HBM領域的頂尖技術，及其與輝達或台積電等主要合作夥伴之間的緊密配合。

Daishin證券公司研究員柳炯根（音譯）說，「SK海力士已牢牢確立其在AI晶片領域的領導地位」，「歸功於其先進技術，還有與貿易夥伴的合作關係，SK海力士預計也將穩坐其在第六代HBM（HBM4）市占的主宰地位。」該公司計劃在今年第2季開始量產HBM4產品。

產業內部消息24日亦指出，SK海力士也正計劃在南韓忠清北道的清洲市，建造第七間半導體封測廠，以提升其封裝及測試能力。消息稱，公司近期以內部公告通知員工，將在9月前，拆除位於清州第二座工廠的舊廠房，以預備建造新的「7號P&T（封裝及測試）廠」。

新工廠將加入SK海力士現有位於仁川及清州的後段製程設施，進一步提升其封測製程的基礎設施。雖然精確時程及執行計畫尚未最終確認，各界廣泛預期該廠將成為測試廠。因HBM晶片內含多個DRAM層的堆疊，先進的封裝對於溫度管理及防止晶片彎曲至關重要。

三星 南韓 台積電

上一則

美元漸弱 全球央行資產配置愛黃金 歐元、人民幣也受寵

下一則

中國非銀行存款2.91兆人民幣 創過去10年新高

延伸閱讀

中國官方採購桌機 英特爾、超微晶片產品也入列

中國官方採購桌機 英特爾、超微晶片產品也入列
華為最新筆電使用舊晶片技術 顯示美國出口限制奏效

華為最新筆電使用舊晶片技術 顯示美國出口限制奏效
小摩按讚台積電與台達電 AI將帶動亞洲科技股今年再漲15-20%

小摩按讚台積電與台達電 AI將帶動亞洲科技股今年再漲15-20%
晶片商在中國業務可能受限 南韓將向美表達擔憂

晶片商在中國業務可能受限 南韓將向美表達擔憂

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除