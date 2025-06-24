全球央行資產配置最愛黃金 逾三成央行計畫兩年內加碼 比率攀五年新高

黃金示意圖。（路透）

訪調顯示，在全球貿易分裂與地緣政治動盪下，美元主導地位逐漸減弱，全球央行 正考慮分散配置，黃金是這股風潮的最大贏家；歐元和人民幣也沾光，在全球外匯準備的比重可望攀揚。

據官方貨幣 與金融機構論壇（OMFIF）24日的報告，掌管5兆美元的國際央行，三分之一打算在未來一到兩年加碼黃金，比率創至少五年新高。該報告在3-5月間訪調75家央行，讓外界一窺美國總統川普4月2日解放日關稅宣言的後果，相關措施引發市場動盪，並掀起美元和美債的跌勢。

黃金原本就獲各國央行以破紀錄的速度添購，看來受惠時間會更長。訪調顯示，淨40%央行擬於未來十年增持黃金。OMFIF說：「多年來空前的央行黃金採購潮後，儲備資產管理機構將加碼敲進。」

美元去年仍是訪調最熱門的準備貨幣，今年則一口氣跌落至第七。七成受訪者說，美國政治情勢讓他們對投資美元卻步，比率是一年前的兩倍以上。據OMFIF調查，受訪者估計，美元在2035年的全球外匯準備比重為52%，仍居榜首，但低於目前的58%。

從美元分散配置的風潮下，就各國貨幣而言，以歐元和人民幣最受益。訪調顯示，淨16%央行計劃在未來一到兩年提高歐元部位，比率高於一年前的7%，為最搶手的幣別。人民幣熱門程度雖然排第二，但未來十年將更受青睞，預料淨30%央行將加碼人民幣。人民幣占全球外匯準備比重，可望增加兩倍至6%。

路透報導指出，歐元有潛力在2030年前，奪回2011年歐債危機後喪失的外匯準備市占。這表示歐元的外匯準備比重，將從當前的約20%升至25%，象徵歐元區從債務危機浴火重生的關鍵時刻。OMFIF訪調也估計，歐元十年後的外匯準備比重將達約22%。

哈佛大學教授羅格夫在OMFIF報告發布前說，歐元的全球外匯準備占比，未來數年幾乎確定走升，這並非由於外界對歐洲大為改觀，而是美元地位減弱。滙豐的阿爾修勒也說，此刻歐元是唯一能在外匯準備比重上，出現重大變化的替代貨幣。歐盟是世界最大的貿易區，經濟規模遠超美元的其他競爭對手。人民幣則因資本管制，削弱吸引力。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管兼新興市場 首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）則認為，投資者分散美元資產投資仍處於非常早期的階段。美元計價資產在過去十年報酬率已相當可觀，所以分散投資並不適用，但隨著市場的不確定性及波動性提高，投資者愈益要求投資組合多元化，而亞太區及新興市場肯定能從中受益，預期日本、印度以致中國都能受惠於多元化的趨勢。