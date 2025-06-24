我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武

全球央行資產配置最愛黃金 逾三成央行計畫兩年內加碼 比率攀五年新高

編譯陳苓、記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

訪調顯示，在全球貿易分裂與地緣政治動盪下，美元主導地位逐漸減弱，全球央行正考慮分散配置，黃金是這股風潮的最大贏家；歐元和人民幣也沾光，在全球外匯準備的比重可望攀揚。

據官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）24日的報告，掌管5兆美元的國際央行，三分之一打算在未來一到兩年加碼黃金，比率創至少五年新高。該報告在3-5月間訪調75家央行，讓外界一窺美國總統川普4月2日解放日關稅宣言的後果，相關措施引發市場動盪，並掀起美元和美債的跌勢。

黃金原本就獲各國央行以破紀錄的速度添購，看來受惠時間會更長。訪調顯示，淨40%央行擬於未來十年增持黃金。OMFIF說：「多年來空前的央行黃金採購潮後，儲備資產管理機構將加碼敲進。」

美元去年仍是訪調最熱門的準備貨幣，今年則一口氣跌落至第七。七成受訪者說，美國政治情勢讓他們對投資美元卻步，比率是一年前的兩倍以上。據OMFIF調查，受訪者估計，美元在2035年的全球外匯準備比重為52%，仍居榜首，但低於目前的58%。

從美元分散配置的風潮下，就各國貨幣而言，以歐元和人民幣最受益。訪調顯示，淨16%央行計劃在未來一到兩年提高歐元部位，比率高於一年前的7%，為最搶手的幣別。人民幣熱門程度雖然排第二，但未來十年將更受青睞，預料淨30%央行將加碼人民幣。人民幣占全球外匯準備比重，可望增加兩倍至6%。

路透報導指出，歐元有潛力在2030年前，奪回2011年歐債危機後喪失的外匯準備市占。這表示歐元的外匯準備比重，將從當前的約20%升至25%，象徵歐元區從債務危機浴火重生的關鍵時刻。OMFIF訪調也估計，歐元十年後的外匯準備比重將達約22%。

哈佛大學教授羅格夫在OMFIF報告發布前說，歐元的全球外匯準備占比，未來數年幾乎確定走升，這並非由於外界對歐洲大為改觀，而是美元地位減弱。滙豐的阿爾修勒也說，此刻歐元是唯一能在外匯準備比重上，出現重大變化的替代貨幣。歐盟是世界最大的貿易區，經濟規模遠超美元的其他競爭對手。人民幣則因資本管制，削弱吸引力。

貝萊德亞太區主動投資策略部主管兼新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）則認為，投資者分散美元資產投資仍處於非常早期的階段。美元計價資產在過去十年報酬率已相當可觀，所以分散投資並不適用，但隨著市場的不確定性及波動性提高，投資者愈益要求投資組合多元化，而亞太區及新興市場肯定能從中受益，預期日本、印度以致中國都能受惠於多元化的趨勢。

央行 貨幣 新興市場

上一則

看好以伊停火協議不變 油價再暴跌 道指大漲逾500點

下一則

葛洛斯：美債將迎來「小熊市」 美股則邁向「小牛市」

延伸閱讀

把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手

把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手
詐團將贓款兌換黃金製成「門擋」 空運柬、越估逾300公斤

詐團將贓款兌換黃金製成「門擋」 空運柬、越估逾300公斤
永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留

永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留
WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底

WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10

超人氣

更多 >
洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫