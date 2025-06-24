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川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

編譯黃淑玲／綜合外電
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洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）
洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）

美國總統川普所定下的對等關稅緩徵期限即將屆滿，促使亞洲國家加緊出貨，導致亞洲各國對美貿易逆差不斷擴大。

根據過去幾周發布的資料，台灣、越南、泰國等國家5月對美出口，都創歷史新高，南韓5月對美出口也接近歷史紀錄，23日公布的數據顯示6月初期仍在持續增加。

這些高額出口顛覆了以往的正常貿易模式，因為亞洲國家對美出口通常要到一年的後段才會轉強勁，當時供應商趕在年底購物旺季前向美國輸出貨品。現在由於美國威脅可能會從7月初起加徵關稅，迫使廠商急於儘快在期限前，將貨物裝運上船運往美國。

台灣5月對美出口比去年同期暴增近90%，越南與泰國對美出口則是雙雙跳增35%，這些出口成長預料將反映在美國本周即將公布的貿易數據上，並可能增添川普政府與亞洲各國關稅談判的複雜度。

由於企業因應川普時不時突然調整關稅，美國貿易逆差今年來大幅擴大，儘管歐洲藥品進口激增可能助長逆差，但亞洲國家仍是美國貿易逆差的最大來源。

美國5月貿易逆差已達910億美元，使今年1-5月貿易逆差額提高到接近6,430億美元，超越新冠疫情期間的同期新高紀錄。

若川普真的在7月初對亞洲各國實施歷史性的高關稅，這一波出口激增可能迅速反轉，進而削弱亞洲整體經濟成長。

亞太經濟合作組織（APEC）5月已以貿易緊張情勢為由，下修今年經濟成長率預測，將21個成員國的平均經濟成長率從3.3%調降至2.6%。

政策動盪已衝擊中國貿易。儘管美中5月於日內瓦達成關稅暫時休兵90天的協議，中國品輸入美國的進口稅率依然處於高水準，中國5月對美出口持續下降。但這或許不能呈現全貌，因為一些中國出口商可能轉而經由第三國，出口產品到美國。

中企也正努力將出口轉向其他市場，或增加國內銷售。但如果出口長期下滑，將打擊中國經濟，因為中國在房地產疲軟和內需不振的情況下，經濟成長對外國需求的依賴加深。其他亞洲國家若無法與美國達成避免關稅大幅調升的協議，也可能很快面臨相似的經濟衝擊。

關稅 川普 越南

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