小摩按讚台積電與台達電 AI將帶動亞洲科技股今年再漲15-20%

摩根大通分析師表示，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，主要由AI領域強勁動能帶動。台積電、台達電都是小摩青睞的首選股票。（路透）

摩根大通 （JPMorgan Chase）分析師表示，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，主要由人工智慧（AI ）領域強勁動能帶動。台股中的台積電 、台達電都是小摩青睞的首選股票，預料未來12個月應會延續上漲動能。

包括摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）在內的分析師群在報告中表示：「AI將持續帶領這波上漲周期，原因是2025年資料中心資本支出成長，而且對2026年的成長更有信心。」「我們不建議在未來三個月內把資金從AI類股大幅撤離，而是傾向於牢牢續抱贏家。」

AI股正迅速成為帶動亞洲股市的重要動力，受到對於自動化和生成式技術的強勁內需支撐。彭博亞洲半導體指數今年已上漲超過12%，表現優於整體亞洲股市指數，而大型科技企業對AI記憶體晶片維持需求，也可能帶動進一步漲勢。

摩根大通首選股票包括亞洲地區的最大晶片製造商，例如晶圓龍頭台積電、南韓記憶體大廠SK海力士、日本自動化測試與量測設備製造商愛德萬測試（Advantest），以及台達電。

報告指出，這些股票未來12個月應會延續上漲動能，原因是需求穩健、獲利將持續上修。

小摩對於非AI類股則較為保守，像是PC製造商、智慧手機和消費性電子產品製造商。報告補充說，隨著中國大陸消費補貼效應逐漸消退，這些公司的獲利可能仍面臨下修壓力。