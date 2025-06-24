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印度拒降大豆、玉米關稅 與美談判受阻恐面臨26%重稅

財經新聞組／綜合報導
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印度不願調降大豆、玉米等關稅。(路透資料照片)
印度不願調降大豆、玉米等關稅。(路透資料照片)

印度媒體報導，美國希望該國出口到印度的大豆、玉米關稅能夠降低，但遭印度拒絕，這讓兩國貿易協議出現重大阻礙。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日祭出對等關稅措施，但隨後宣布暫緩90天，讓各國與美國進行談判，期限將於7月到期。

對印度來說，若在美國設下的期限內，無法與美國達成協議，印度商品銷往美國，將面臨26%的關稅。 

中央社引述金融財經網站Moneycontrol報導，印度當局認為，由於人們擔心基因改造食品有健康方面的疑慮，也可能對印度農民造成負面影響，因此拒絕美國降低大豆、玉米等農產品關稅的要求。

該報導引述消息來源的話指出，印度與美國的談判陷入僵局。

印度時報（Times of India）提到，雙方談判之初，印度政府希望包括紡織品、皮革製品、藥品，及一些工程產品和汽車零件能獲得零關稅，但即便美國貿易談判代表迫切希望達成協議，但仍明確告訴印度貿易談判代表，川普政府不可能將關稅降到零。

印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）上週表示，貿易協定談判只有在協議有價值，且能為雙方帶來「雙贏」局面時才會達成。

戈雅當時說：「每個談判都有其依據，每項談判只有在協議是有價值的時候才會達成，且必須是能讓雙方達成雙贏局面，就像一般的商業模式一樣，除非雙方可以達到公平、公正、平衡的交易，否則任何協議都不可能成功。」

印度商工部掌管對外貿易的次長巴斯瓦爾（Sunil Barthwal）上周提到，印度希望在美國對等關稅實施之前，盡快完成雙邊貿易協定（BTA）。

印度 關稅 川普

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