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歐元區製造業連36月萎縮 美日趕工因應關稅壓力

編譯陳苓／綜合報導
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歐元區經濟活動持續停滯，六個月來成長微乎其微。(歐新社資料照片)
歐元區經濟活動持續停滯，六個月來成長微乎其微。(歐新社資料照片)

歐元區民間部門的經濟活動持續停滯，6月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.2，與5月一樣，低於經濟學家預期的50.5，服務業PMI則升至50；但製造業PMI維持在49.4，為連續第36個月萎縮。

此外，美國6月製造業PMI站上四個月高點，兩個與通膨相關的數據站上近三年高點。關稅問題未了、中東衝突持續擴大，全球經濟前景將很難擺脫烏雲籠罩。

史坦普全球23日公布的數據顯示，美國6月綜合PMI初值52.8，稍優於市場預期，略低於前月，製造業指數維持在52，仍是2月以來最高，其中衡量廠商支付和收受的價格指數升抵2022年7月以來最高。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞23日說：「歐元區經濟難以獲得動能，六個月來成長微乎其微」。此一數據顯示歐元區第2季成長有限，經濟學家先前也預測，本季國內生產毛額（GDP）將停頓。就各國而言，德國有謹慎改善的跡象，但法國繼續拖後腿。

歐洲央行預測，歐元區今年經濟只會擴張0.9%，央行在6月第八度降息，但下月會議預料按兵不動。部分決策官員表示，寬鬆周期可能已經告終。

英國和日本企業的表現較佳。英國6月綜合PMI初值升至50.7，高於分析師預估，並寫3月來新高。但英國成長依舊黯淡，史坦普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）首席商業經濟學家威廉森估計，PMI數據指出，第2季經濟可能僅增0.1%，商業狀況雖從4月低點改善，消除了經濟衰退恐懼，但企業活動成長仍令人失望地黯淡。

日本6月綜合PMI初值升至51.4，其中製造業PMI出現一年多來首見的擴張，從5月的49.4攀抵50.4；服務業PMI也從51.0升至51.5。

日本製造業活動升溫，暗示公司提前生產，避免受到美國關稅衝擊。川普對等關稅的90天寬限期，將在7月9日屆滿，目前美國對日貨徵收10%關稅，之後可能會跳升至24%。專家認為，產出提高下，日本第2季有望免於技術性經濟衰退。

此外，南韓6月1-20日的初步出口數據顯示，這段期間對美出口比去年同期增加4.3%，逆轉5月時銳減8.1%的趨勢，反映製造業者趕在7月關稅談判期限前加緊出貨。

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