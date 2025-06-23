美轟炸伊朗 全球市場竟無動於衷？

美國轟炸伊朗，全球市場反應顯得相對淡定。 歐新社

美國周末介入以伊戰爭，似乎會成為地緣政治的引爆點，讓市場陷入恐慌。然而事實上，今天國際市場對衝突升級的反應卻相對淡定。許多策略師認為這是因為衝突尚屬局部，甚至對一些風險資產來說還可能是利多。

亞洲股市23日普遍收低，但除了台灣、菲律賓和印尼股市跌幅超過1%以外，其他主要股市跌幅相對溫和，陸、港、大馬和越南股市甚至收高。歐洲股市狀況類似，儘管開低但跌幅溫和。美股期指目前也在平盤附近狹幅波動。

國際油價在亞洲開盤一度飆漲約6%，但漲幅迅速收斂，到歐洲早盤已落至平盤附近狹幅波動。金價 同樣開高走低，現貨金價一度漲0.8%，但漲勢同樣急縮。日圓兌美元不升反貶，跌幅一度超過1%；美國10年期公債殖利率目前上揚1.4個基點至4.387%，價格反向走跌。

衡量美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數則上漲0.6%。

CNBC報導，總體而言，截至目前市場反應並不激烈，尤其是較一周多前以色列空襲伊朗 時的情況。證券公司Wedbush董事總經理艾夫斯（Dan Ives）表示：「市場將攻擊伊朗視為鬆一口氣的訊號，因為該地區的核威脅已解除。」他認為以伊衝突蔓延至其他地區的風險非常有限，因為此事件較為「孤立」。

伊朗官媒報導，國會已批准關閉荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽）的提案。荷姆茲海峽是全球石油 貿易的重要航道，每天約有2,000萬桶石油及石油產品經過。布里克萊金融集團（Bleakley）投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「一切都取決於伊朗如何回應」，「若他們接受結束軍用核武的要求…那麼這場衝突可能就此結束，市場也將恢復平靜」，他也不認為伊朗真的會擾亂全球石油供應。