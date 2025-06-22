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抗Meta砸錢挖角OpenAI加薪留才 美科技人才爭奪戰白熱化

編譯魏紹揆／綜合報導
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在OpenAI日前揭露Meta開出優渥條件試圖挖角OpenAI的人工智慧（AI）人才、但員工最後選擇留下後，Meta表示，OpenAI其實是用更豐厚的薪酬留住這些員工，凸顯美國科技巨擘之間的AI人才爭奪戰日趨白熱化。

OpenAI執行長奧特曼上周受訪播客時透露，Meta曾向該公司的員工開出高達1億美元的簽約獎金，以及每年超過1億美元的總薪酬，但最優秀的人才仍選擇留下。

不過，Meta科技長博斯沃思（Andrew Bosworth）之後說，OpenAI是用更優渥的條件留住員工，「市場目前為這類頂尖人才開出的待遇，是我20年科技業生涯中前所未見，實在難以置信」。

AI人才爭奪戰上周激烈升溫，Meta以超過140億美元取得AI新創公司Scale AI的49%股權，並且延攬Scale AI的共同創辦人汪滔和一些頂級科學家加入Meta。此前，CNBC也證實，Meta曾洽詢收購AI搜尋引擎業者Perplexity AI，但最後破局。

博斯沃思說，「我們真的相信超級智慧AI在每個層面幫助人類是未來所趨」。

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