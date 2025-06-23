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SK集團攜手亞馬遜蓋AI資料中心 AWS將擴大伺服器釋單量

編譯魏紹揆、吳凱中／綜合報導
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SK正式攜手亞馬遜AWS，建造AI資料中心。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-06-23，數位典藏序號：20250530071525291】
SK正式攜手亞馬遜AWS，建造AI資料中心。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-06-23，數位典藏序號：20250530071525291】

美國雲端服務供應商亞馬遜網路服務（AWS）與南韓SK集團22日宣布，將在蔚山市共同興建超大型人工智慧（AI）專用資料中心「AWS AI」園區，為新任總統李在明上任以來最大的企業投資案。市場看好亞馬遜AWS將擴大AI伺服器釋單量，帶旺廣達、緯穎、英業達等協力廠。

AWS、SK以及蔚山市政府20日簽訂協議，SK計畫投資7兆韓元（51億美元），包括AWS投入的40億美元，預定在今年9月開工動土，目標是在2027年前開始營運，可望創造78,000個直接及間接的就業。

這座南韓最大的AI基礎設施，將由6萬顆圖形處理器（GPU）驅動，電力容量達103千瓩（MW）。

廣達伺服器業務熱轉，公司預期，今年通用伺服器需求佳，2025年出貨將雙位數成長，AI伺服器出貨更可望年增三位數百分比，亦即較去年倍數增長。

緯穎為亞馬遜AWS的ASIC伺服器主要供應商，為Inferentia及Trainium平台獨家機櫃組裝廠，其中，Tranium2 AI伺服器機櫃今年初已放量出貨，預期將為驅動緯穎2025年營運向上的主要成長動能。

英業達AI伺服器為今年主要成長動能。2025全年來看，英業達預期筆電出貨將年增低個位數（約1%至3%），伺服器出貨將年增高個位數（約7%至9%），穿戴裝置出貨與去年持平。

AWS基礎設施服務副總裁卡利亞納拉曼（Prasad Kalyanaraman）說：「SK集團卓越的技術實力結合AWS全方位的AI雲端服務，將能支援南韓各行各業及規模的客戶，構建並運用具強化資安的AI技術以推動創新」。

AWS和SK集團計畫在AI資料中心、AI半導體，以及AI解決方案等領域合作。

AWS AI園區是SK電訊去年提出的「AI基礎設施高速公路」策略的一環。

SK集團預期透過該計畫，建造超大規模AI基礎設施，以提升資料主權，並強化南韓在全球AI領域的競爭力。

會長崔泰源說：「未來SK將持續利用各子公司的獨特優勢與全球夥伴合作，在亞太地區建造更多AI資料中心樞紐。」

此外，SK還計畫進一步加速「第四次量子躍進」，意即將AI深度導入集團的各個事業領域，包含AI代理人和機器人、製造業AI、能源解決方案以及AI驅動的生物科技等等。

AI 南韓 亞馬遜

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