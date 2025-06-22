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美炸伊朗 中東衝突升高 攪亂全球海空運 燃料供應面臨威脅

編譯吳孟真、陳律安／綜合外電
海事安全機構Vanguard表示，與美國相關船隻都有在紅海南部和亞丁灣被胡塞鎖定的高度風險，建議船隻重新評估航道，避開伊朗海域。(美聯社)
海事安全機構Vanguard表示，與美國相關船隻都有在紅海南部和亞丁灣被胡塞鎖定的高度風險，建議船隻重新評估航道，避開伊朗海域。(美聯社)

美國21日打擊伊朗核子設施後，干擾全球海空運。葉門叛軍「青年運動」組織（Houthi，又譯胡塞）22日表示，「遲早」將回應美國對伊朗的攻擊，海事安全顧問機構建議船舶重新評估航線，避開伊朗海域。

各家航空公司也進一步避開中東領空，同時面臨燃料供應的威脅。

儘管中東緊張升高，即時海事交通地圖顯示，運載石油與天然氣的船舶22日仍如常雙向行經荷莫茲海峽，但海事安全機構Vanguard表示，在美國主動介入以色列與伊朗的衝突後，當地武裝組織攻擊美國船隻風險高，行經荷莫茲海峽與鄰近水域的商船，可能面臨附帶傷害和被錯誤指認的危險。

Vanguard說，不論船隻是否為掛旗美國，與美國相關的船隻在紅海南部和亞丁灣航行時，都有被胡塞鎖定的高度風險，建議重新評估路線，避開伊朗海域。

胡塞官員布凱迪22日表示，5月與美國達成的停火協議，是在美國與伊朗爆發「戰爭」之前的事，胡塞攻擊美國船舶，回應美國對伊朗的攻擊，是「遲早的事」。

法國海事訊息合作與意識中心（MICA）指出，6月13日以來，平均每日有970艘船隻的定位系統訊號在伊朗海岸附近受到干擾，導致船隻在夜間、低能見度或航道繁忙下航行的難度提高。

全球約20%石油運輸船舶行經這條狹窄航道，是能源供給的關鍵要道。

中東衝突升級也迫使航空公司進一步避開當地領空。飛行追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，即便繞飛會推高燃料與機組員成本，航空公司22日已持續避開伊朗、伊拉克、敘利亞、以色列領空，改飛北邊的裏海航線、或向南途經埃及與沙烏地阿拉伯空域。

分享飛航風險資訊的網站Safe Airspace表示，美國空襲伊朗，可能推高美國的航空業者在中東地區的飛航風險，「雖然沒有針對民航機發出特定威脅，伊朗先前已示警可能攻擊美方在中東的軍事據點，可能由自身或真主黨等代理人發動」。

交易員擔心中東戰火擾亂波灣石油出口，也使歐洲柴油與航空燃油相較於原油的價差，衝上近15個月新高，反映交易員擔憂戰火恐擾亂中東石油運輸，使仰賴當地石油的歐洲國家，在進入夏季旅遊旺季前，燃油供應可能嚴重受限。

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