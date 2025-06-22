我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙康尼島美人魚遊行 數萬遊客無懼酷暑共襄盛舉

紐約警局法拉盛招募 鼓勵亞裔青年投身警界

美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國已加入攻擊伊朗的航六，圖為伊朗22日繼續以飛彈攻擊以色列，在以色列台拉維夫造成建築物毀損的照片。（美聯社）
美國已加入攻擊伊朗的航六，圖為伊朗22日繼續以飛彈攻擊以色列，在以色列台拉維夫造成建築物毀損的照片。（美聯社）

美國總統川普21日晚間宣布美國已加入以色列對伊朗核子設施的攻擊行動，將美國帶入這場新的中東戰爭，將對全球能源市場、航運線及風險氛圍造成不可預測的外溢效應，並可能導致全球金融市場動盪，亞洲市場尤其脆弱。市場人士及經濟學者聚焦於伊朗是否封鎖荷莫茲海峽，來研判新局勢對金融市場及全球經濟的影響。

截至目前，美國的攻擊仍集中於核子設施；若伊朗石油出口能力未受嚴重打擊，對全球經濟衝擊仍將有限。如果油價只是短期上漲，也將不會改變美國聯準會（Fed）的利率決策。

標普全球商品機構資深分析師班比洛表示，「關鍵問題在於接下來將如何。伊朗是否直接或透過他國民兵攻擊美國在中東的目標？伊朗原油出口是否中斷？伊朗是否會攻擊荷莫茲海峽的航運線？」每天經過荷莫茲海峽出口的石油及油品總量約達2千萬桶，液化天然氣（LNG）占全球供給量的20%，對石油貿易商及全球投資人影響重大。

分析家與經濟學者對石油震撼可能有多嚴重，以及伊朗能否有效針對荷莫茲海峽，出現高度爭議。

班比洛預期，國際油價周一將大漲，但若伊朗未反擊，由於全球「石油充沛」，之後油價將回跌。從今年元月來，全球石油庫存量增加逾2億桶，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）開始增產，因此在夏季煉油需求旺季結束後庫存可能大增，「即使伊朗石油出口受到影響，但只要荷莫茲海峽仍然開放，石油供給將相當充足；我預料情況將是如此」。

一些分析師樂觀認為，美國的攻擊行動對股市非常有利，因為美國似乎想一舉搞定伊朗，不讓情況拖延太久，而且伊朗可能會接受協議以降低衝突，則油價將會回跌。最大風險仍在於荷莫茲海峽；如果伊朗有能力封鎖海峽，情況確定將會轉變。

悲觀派則認為可能導致中東戰火延燒，包括伊朗將反擊美國在中東的目標，包括在伊拉克的石油設施，及騷擾荷莫茲海峽，如此可能使油價衝向每桶100美元。

亞洲各國對能源價格上漲高度敏感，金融市場尤其脆弱。中東衝突如果持續，石油供給風險將升高，加上美元可能升值，將推升亞洲的通膨壓力，並壓低經濟成長預期。

伊朗 石油 油價

上一則

美轟炸伊朗恐衝擊金融市場 彭博沙盤推演明開盤情勢：股市可能開低

延伸閱讀

美國入局後…中東局勢將惡化？中學者：端視伊朗對損失評估

美國入局後…中東局勢將惡化？中學者：端視伊朗對損失評估
美B-2轟炸機空襲伊朗 川普：鈾濃縮設施徹底被摧毀

美B-2轟炸機空襲伊朗 川普：鈾濃縮設施徹底被摧毀
2周內決定變2天 川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

2周內決定變2天 川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊
伊朗發動新一輪飛彈襲擊 以色列多地響起警報

伊朗發動新一輪飛彈襲擊 以色列多地響起警報

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑