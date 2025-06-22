美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱

美國已加入攻擊伊朗的航六，圖為伊朗22日繼續以飛彈攻擊以色列，在以色列台拉維夫造成建築物毀損的照片。（美聯社）

美國總統川普21日晚間宣布美國已加入以色列對伊朗 核子設施的攻擊行動，將美國帶入這場新的中東戰爭，將對全球能源市場、航運線及風險氛圍造成不可預測的外溢效應，並可能導致全球金融市場動盪，亞洲市場尤其脆弱。市場人士及經濟學者聚焦於伊朗是否封鎖荷莫茲海峽，來研判新局勢對金融市場及全球經濟的影響。

截至目前，美國的攻擊仍集中於核子設施；若伊朗石油 出口能力未受嚴重打擊，對全球經濟衝擊仍將有限。如果油價 只是短期上漲，也將不會改變美國聯準會（Fed）的利率決策。

標普全球商品機構資深分析師班比洛表示，「關鍵問題在於接下來將如何。伊朗是否直接或透過他國民兵攻擊美國在中東的目標？伊朗原油出口是否中斷？伊朗是否會攻擊荷莫茲海峽的航運線？」每天經過荷莫茲海峽出口的石油及油品總量約達2千萬桶，液化天然氣（LNG）占全球供給量的20%，對石油貿易商及全球投資人影響重大。

分析家與經濟學者對石油震撼可能有多嚴重，以及伊朗能否有效針對荷莫茲海峽，出現高度爭議。

班比洛預期，國際油價周一將大漲，但若伊朗未反擊，由於全球「石油充沛」，之後油價將回跌。從今年元月來，全球石油庫存量增加逾2億桶，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）開始增產，因此在夏季煉油需求旺季結束後庫存可能大增，「即使伊朗石油出口受到影響，但只要荷莫茲海峽仍然開放，石油供給將相當充足；我預料情況將是如此」。

一些分析師樂觀認為，美國的攻擊行動對股市非常有利，因為美國似乎想一舉搞定伊朗，不讓情況拖延太久，而且伊朗可能會接受協議以降低衝突，則油價將會回跌。最大風險仍在於荷莫茲海峽；如果伊朗有能力封鎖海峽，情況確定將會轉變。

悲觀派則認為可能導致中東戰火延燒，包括伊朗將反擊美國在中東的目標，包括在伊拉克的石油設施，及騷擾荷莫茲海峽，如此可能使油價衝向每桶100美元。

亞洲各國對能源價格上漲高度敏感，金融市場尤其脆弱。中東衝突如果持續，石油供給風險將升高，加上美元可能升值，將推升亞洲的通膨壓力，並壓低經濟成長預期。