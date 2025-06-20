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因應AI、半導體能源需求 日本鎖定2050年後LNG長約供應

編譯劉忠勇／綜合外電
日本一面正大力推動減碳，一面仍得依賴液化天然氣在內的化石燃料。（路透）
日本一面正大力推動減碳，一面仍得依賴液化天然氣在內的化石燃料。（路透）

日本政府鼓勵能源進口商確保 2050 年之後液化天然氣（LNG）的貨源，儘管日本已設下 2050 年實現淨零排放的目標，仍不放鬆對天然氣的依賴。

彭博引述知情人士報導，日本多家大型 LNG 買主正考慮和 2030 年後啟動的新專案簽訂長達 20 年的供應合約。這些業者計劃導入碳捕存（CCS）等技術，來減低使用低溫液態化石燃料所排放的溫室氣體，以符合日本官方氣候目標。

日本政府預料，人工智慧（AI）、資料中心和半導體廠等投資將重振電力需求，打破長年隨人口減少而下滑的用電趨勢。儘管當局積極擴大再生能源發電並重啟福島核災後停機的核電機組，但仍將 LNG 視為能源安全的關鍵支柱。

東京瓦斯公司杉澤由夫接受訪問時說：「邁向 2050 年碳中和的轉型階段中，我們認為 LNG 仍將扮演重要角色。即使是 15 年或 20 年期的供氣合約，長約仍應是我們策略的核心之一。」

日本金屬與能源安全機構（JOGMEC）副理事長森弘之表示，他們除了為有意投資海外 LNG 專案的進口商提供資金支援，也協助參與議約。他說：「我們也必須顧及環境議題」，例如甲烷排放控制或碳捕捉等。

日本經濟產業省今年稍早發布預估指出，在僅將溫室氣體排放量較 2013 年減少 61% 的情境下，預料到 2040 年度，液化天然氣年需求仍將達 7,400 萬公噸。根據船舶追蹤數據，日本去年全年進口量約為 6,500 萬公噸。

知情人士指出，企業在洽談供應合約時，也傾向選擇具條件靈活的 LNG 來源，例如美國墨西哥灣沿岸供應的貨源，未來若日本內需走弱，便能靈活轉售至其他國家。

日本經產省資源能源廳長官村瀨佳史本周在東京一場會議上說：「即使我們正大力推動去碳化，持續利用化石燃料仍極為重要。」

日本 天然氣 墨西哥灣

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