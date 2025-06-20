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法國政府將加碼投資歐洲低軌衛星聯網公司Eutelsat 持股倍增

編譯黃淑玲／綜合外電
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法國政府計劃加碼投資Eutelsat，持股比率將增加一倍多。 (路透)
法國政府計劃加碼投資Eutelsat，持股比率將增加一倍多。 (路透)

法國政府準備加碼投資該國衛星網際網路營運商Eutelsat，提高持股比率一倍多，投資金額將達到13.5億歐元(約15.5億美元)，以強化對Eutelsat旗下OneWeb的控制，幫助壯大這家對抗馬斯克的星鏈（Starlink）服務的歐洲關鍵競爭者。

OneWeb已與法國軍方簽署一項為期十年的協議，將提供法軍衛星通訊服務，協議金額未公開，再加上英國金融時報（FT）報導法國當局擬大幅增加Eutelsat持股，Eutelsat股價19日應聲上漲超過14%。

法國政府加碼投資Eutelsat後，持股比率將從13.6%上升至近30%，英國的角色將更為邊緣化。英國曾在2020年聯手印度巴提集團（Bharti）出資10億美元，拯救當時破產的OneWeb。

2023年英國將OneWeb出售給法國Eutelsat後，原有的11%持股被稀釋至7.9%。巴提集團等其他核心股東則將與法國政府共同參與這項兩階段進行的13.5億歐元增資案，全案預計在年底前完成。

Eutelsat所得到的新資金有助於填補約40億歐元的財務缺口。Eutelsat新任執行長法拉謝（Jean-François Fallacher）表示，此次由董事會與核心股東批准的增資案，將使公司成為「未來歐洲太空主權發展的核心參與者」。

法國經濟部長隆巴德表示，Eutelsat正處於「關鍵發展階段」，「這項交易反映了我們對衛星通訊戰略產業的堅定承諾，這是歐洲數位主權的核心」。

太空 馬斯克

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