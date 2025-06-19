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「拋售美國」炒過頭了？外國4月持有美公債仍處歷史次高

編譯劉忠勇／綜合外電
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加拿大4月美債持有規模減少578億美元，降至3,684億美元，是4月減持規模最大的國家。（美聯社）
加拿大4月美債持有規模減少578億美元，降至3,684億美元，是4月減持規模最大的國家。（美聯社）

川普總統宣布將祭出百年來最大規模的關稅，引發金融市場動盪，但外資4月減持的美國公債規模不大，仍接近歷史新高，破除市場盛傳「拋售美國」之說。

根據美國財政部周三公布的數據，4月外資持有美國公債總額為9.01兆美元，僅比3月小幅減少360億美元，創下歷史次高紀錄。這波減持主要來自外國民間投資人淨賣出美國中長天期公債，而各國官方機構則是淨買超長天期公債。

巴隆周刊指出，外資4月淨賣出美國1年期以上中長天期公債408億美元，創去年12月以來最高。賣壓主要來自外國私人投資人，單月淨賣出468.48億美元。不過，部分拋售由外國央行等官方機構承接，淨買超60.42億美元。

數據顯示，日本和英國增持美債，中國大陸則進一步下滑，整體持有變動基本符合部分市場人士的預期。

川普4月2日宣布「解放日」關稅後，美股大跌，理論上本應帶動美債的避險買盤，但實際上，美債價格在政策衝擊後的那一周出現逾20年來最深跌幅，美元同步走弱，也引發外資可能全面撤出美國資產的疑慮。

摩根士丹利投信固定收益團隊主管康杜賈（Vishal Khanduja）針對這份報告指出：「所謂的拋售美國說法有點言過其實。」但他仍預期美元會緩步貶值。

美國貿易政策也可能不是唯一因素。摩根大通全球利率主管巴瑞（Jay Barry）周二發給客戶的報告中指出，避險基金今年春季曾大舉加碼槓桿操作，後來被迫平倉，這可能是近來賣壓的主因。市場對國際資產（如德國公債）的信心回升，投資人也可能單純是在調整資產配置。

美國財政部長貝森特4月也曾淡化美債賣壓，認為美債波動主要是特定投資人去槓桿操作造成，並多次強調他掌握的數據顯示外資對美國公債的需求仍然穩定。

日本是美國公債最大海外持有國，4月持有規模小增37億美元，達到1.13兆美元。

3月已退居第三的中國4月持有美債7,570億美元，較前月減少8.2億美元。比利時（市場分析認為其中包含中國的託管帳戶）則增加89億美元，達到4,110億美元。

晉居第二的英國持有規模增加284億美元，來到8,077億美元。被視為避險基金等槓桿投資人常用註冊地開曼群島持有美債減少70億美元。

加拿大4月美債持有規模減少578億美元，降至3,684億美元，但仍高於今年1月的水準，是4月減持規模最大的國家。

台灣4月美債持有規模增加10億美元至2,988億美元。

財政部 川普 關稅

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