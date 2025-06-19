我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

一通電話讓泰國政府搖搖欲墜 股匯雙跌 大盤跌向5年谷底

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國總理一通爭議電話錄音19日引發反政府示威。（美聯社）
泰國總理一通爭議電話錄音19日引發反政府示威。（美聯社）

泰國股市周四重挫，大盤指數逼近2020年3月以來最低收盤水準。執政聯盟第二大黨宣布退出聯合政府後，總理貝東塔政府搖搖欲墜。

泰國曼谷SET指數一度重挫2.4%，之後跌幅略為收斂。泰國曼谷SET指數今年來已下挫23%，在全球主要市場表現最差。外資今年已賣超泰股23億美元。

貝東塔一通外洩的通話錄音引爆新一輪政治風暴，不僅遭到下台呼聲，還面對街頭抗議。

保守派的泰自豪黨率先宣布退出政府，理由是對總理喪失信任。由10個政黨組成的執政聯盟，至少還有另外三個政黨將在今天開會，考慮是否跟進。

在和柬埔寨前領導人洪森的通話中，貝東塔顯然批評泰國軍方在邊界爭議中的角色。她事後解釋，這番言論是為了降低區域緊張的說詞。

北卡羅來納大學亞洲研究名譽教授休伊森（Kevin Hewison）說：「他們陷入了嚴重麻煩。洪森送上這份大禮，讓極端保皇派有機可乘，也讓總理的處境極為艱難。」

花旗集團（Citigroup）泰國股票部主管BobTachasirinugune說：「政治不確定性升高導致市場出現直覺式賣壓，但實際發展反而可能帶來更明確的前景。若能重啟組閣，可望打破過去一年多政策癱瘓的僵局。」

今年以來，泰國股市面臨多重逆風，包括經濟成長放緩、潛在的美國關稅措施，以及居高不下的家庭債務，這些因素持續壓抑市場信心。

泰銖兌美元周四貶值0.7%，連續五個交易日走貶，邁向逾七周來最長連跌紀錄。

三星資產管理基金經理人Alan Richardson說：「正如泰國過去的政治事件，這將是一次不錯的買進機會。最終新政府將會出爐，市場也會回穩。」

泰國 北卡 關稅

上一則

迎接新商機 螞蟻傳擬赴港申請穩定幣牌照

延伸閱讀

泰總理貝東塔瀕臨垮台 與柬強人洪森通話外流成「最後一根稻草」

泰總理貝東塔瀕臨垮台 與柬強人洪森通話外流成「最後一根稻草」
泰財政部長：本周將與美國啟動貿易談判

泰財政部長：本周將與美國啟動貿易談判
邊界爭議延燒 柬埔寨揚言禁止泰國蔬果進口

邊界爭議延燒 柬埔寨揚言禁止泰國蔬果進口
才剛發生空難 印度航空1客機收炸彈威脅 緊急降落泰國機場

才剛發生空難 印度航空1客機收炸彈威脅 緊急降落泰國機場

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮