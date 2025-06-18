若伊朗真決定封鎖荷莫茲海峽 投資人該怎麼辦？

A-10「雷霆 II」攻擊機 2023 年 7 月 21 日在荷莫茲海峽附近空中自 KC-135 加油機供油。市場關切美國可能投入打擊伊朗。(美聯社)

隨著以伊衝突升溫，投資策略師紛紛推演：若伊朗 真的發動封鎖荷莫茲海峽，市場會否陷入災難？長年研究地緣政治和市場互動的分析師BCA Research 首席策略師帕皮奇（Marko Papic）認為，對市場持續衝擊有限。

帕皮奇因此建議，想靠戰爭消息做交易的投資人最好準備好兩件事：放空原油，加碼股票。

美股周二下跌，美國總統川普要求伊朗「無條件投降」。據報導，他已召集軍事顧問進白宮 ，考慮美國是否要介入衝突。

帕皮奇接受MarketWatch訪問指出，就算美國參戰，美股賣壓大多也只是曇花一現。當前唯一可能真正打亂全球市場的情境，是伊朗設法封鎖荷莫茲海峽，若德黑蘭轉而攻擊波灣地區的能源設施，也可能會有影響。

據傳伊朗領導層表示，正評估封鎖海峽這種「核武選項」。帕皮奇說，伊朗多年來多次威脅要這麼做，卻從未兌現，理由顯而易見。

因為就算這次動手，伊朗恐怕也撐不了多久。帕皮奇估計，屆時油價可能暴漲五成以上，但漲勢應會很快回落，因為如此極端的舉動勢必招致美國迅速軍事反擊，沙烏地等區域國家也會同仇敵愾。

他說：「伊朗不是舉手投降，就是試圖封鎖荷莫茲海峽，可能撐兩到三周；市場先陷恐慌，等恐慌過去，油還是會照流。」

英國海事貿易行動中心（UKMTO）本周發布通告說，莫茲海峽出現日益頻繁的電子干擾，但目前尚未傳出更嚴重情況。

帕皮奇說，美國若真的介入，基本上不用派地面部隊，光靠轟炸機空襲就能重創伊朗的經濟和軍事設施。他補充說，華府調來的航空母艦主要是對以色列展現美方決心，從技術層面看並非必要。

「美國在中東原本就部署了足夠戰力，更不用說美軍甚至能從密蘇里州直接打擊伊朗。」