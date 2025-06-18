我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

日維持基準利率0.5% 明年4月起放慢縮減購債規模

編譯葉亭均、林文彬／綜合報導
全球央行準備資產的配置。(資料來源:WGC)
全球央行準備資產的配置。(資料來源:WGC)

日本銀行（央行）17日維持利率不變，但決定明年度放慢縮減購債規模的腳步，藉此確保市場穩定，顯示日銀對終結剩餘經濟振興措施傾向抱持謹慎態度。

以總裁植田和男為首的日銀政策委員會，一致表決通過維持基準政策利率在0.5%，符合市場預期，現有購債規模縮減計畫也按兵不動。根據這項計畫，日銀每月買進的公債每季將縮減4000億日圓（27.6億美元），2026年3月將降至3兆日圓左右。

不過，根據同日敲定的後續計畫，2026年4月開始的2026年度，日銀每月購債規模將以每季2,000億日圓速度縮減，相當於目前的一半，2027年1至3月每月購債規模將降至2兆日圓左右，顯示在日本超長期公債殖利率上月大漲後，日銀擔心該行政策可能擾亂市場。

植田和男在記者會上說：「我們做的決定用意是確保縮減購債規模速度不會過快，進而導致殖利率不正常波動，為經濟帶來負面影響。」

日銀去年結束債券殖利率曲線控制政策，並開始縮減購債規模，短期利率也從負值一路調升至0.5%。根據路透調查，略多於半數經濟學家認為，日銀下次升息時間是2026年初，升息幅度也是1碼。

日銀表示，將在明年6月政策會議上就2026年度縮減購債規模計畫展開中期評估，如果長期利率快速上升，日銀將靈活應對，例如擴大購債。日銀指出，2027年3月該行持有的日本公債，將比2024年6月水準低16%至17%左右。

中東緊張情勢持續升溫及美國課徵關稅，已導致日銀升息與縮減資產負債表規模的任務複雜化。植田和男表示，如果油價持續上漲，日本核心通膨可能受到影響，這可能給予日銀採取行動的理由。

不過，植田和男也指出，貿易不確定性餘波，可能衝擊企業冬季發放的獎金與明年薪資協商，強調需要等待其他數據出爐以決定下次升息時間。

日銀決策出爐後，日圓兌美元17日盤中最多升值0.2%，報144.41日圓兌1美元，日本股市日經225指數收漲0.6%；日本公債價格不漲反跌，與價格走勢相反的殖利率上揚，10年期公債殖利率最多漲3.5個基點，30年和40年期公債殖利率攀升3個基點。

日銀每月購債規模。(資料來源:日銀)
日銀每月購債規模。(資料來源:日銀)

殖利率 日本 油價

上一則

胡潤製造業投資榜單 外企在華投資30強 汽車占4成

下一則

中國10家半導體公司 擬赴港股第二上市

延伸閱讀

日銀維持利率0.5%不變 明年放慢縮減購債步調

日銀維持利率0.5%不變 明年放慢縮減購債步調
日本商會與中國商務部交涉 稱少部分稀土出口許可獲批准

日本商會與中國商務部交涉 稱少部分稀土出口許可獲批准
美債失寵 擦亮亞債避險吸引力

美債失寵 擦亮亞債避險吸引力
缺乏安全感 在中國日校生人數減逾1成

缺乏安全感 在中國日校生人數減逾1成

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病