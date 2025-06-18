WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底

各國央行自2022年起，加速購買黃金。(路透資料照片)

世界黃金協會（WGC）最新調查顯示，全球央行 預期，未來五年他們持有的黃金部位占準備資產的比率，將進一步提升，而美元存底則會降低。

地緣政治疑慮、制裁風險，及對於美元地位的擔憂，都讓全球央行大舉增加黃金持有，使其在近期超越歐元，成為僅次於美元的世界第二大準備資產。

根據該項調查結果，76%受訪的央行預期他們的黃金存底將在未來五年增加，高於去年的69%。若把時間縮短至未來12個月，更有95%受訪者認為全球央行將在這段時間提高黃金部位，比率不僅高於去年的81%，也是2018年開始這項年度調查以來最高。

同時，超過75%的受訪央行預期，將會在未來五年內減持美元。這項調查於今年2月25日至5月20日間進行，73家央行對此做出回覆。

該調查提到，英格蘭銀行（BOE，央行）仍是最受歡迎的黃金存放地。但也有跡象顯示，在地緣政治緊張下，一些央行計劃將更多黃金存放在本國之內，而非全球兩大黃金存放地倫敦和紐約。約7%受訪者說他們正規劃這麼做，比率為新冠疫情 爆發以來最高。

調查也表示，央行持有黃金的最主要原因，包含黃金在「危機時刻」的表現、較低的違約風險，及其作為通膨避險工具的角色。

各國央行自2022年起，加速購買黃金，彼時俄羅斯甫入侵烏克蘭，隨後美國又試圖將莫斯科當局排除在國際支付系統之外。這促使許多新興市場的央行加快分散投資。

全球性的不穩定與市場震盪，推升投資人對黃金的需求，金價 自今年1月來已上漲30%，在過去兩年間更翻了一倍。