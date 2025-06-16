路透：美國敦促越南和中國科技「脫鉤」 少用中製零組件

三星（Samsung）等科技巨人在越南設有大型製造基地，零組件多仰賴中國供應。（路透）

路透引述知情人士報導，美國在關稅談判上力促越南 組裝銷美科技產品少用中國零組件。

蘋果（Apple）、三星（Samsung）等科技巨人在越南設有大型製造基地，零組件多仰賴中國供應；Meta 和 Google 也委託越南廠商生產 VR 頭戴裝置和智慧型手機等。

據報導，越南政府已召集本地企業開會，要求擴大「越南製」零組件比重。業者普遍表達配合意願，但也警告仍需時間和技術才能達標。

其中一位知情人士透露，美方要求越南「降低對中國高科技的依賴」，這是供應鏈 重組的一環，如此也可同步減少美國對中製零組件的依賴。

另一位知情人士表示，最終目標是加快美國和中國高科技脫鉤，同時提升越南工業實力，其中點名在越南組裝的 VR 裝置過於依賴中國技術。

消息人士均強調，美方雖普遍要求越南降低對中國的依賴，但「出口產品中的中國高科技含量」是首要待解決的焦點。

去年，中國向越南出口約 440 億美元的高科技產品，包括電子零件、電腦和手機，占中國對越出口額的 30% 左右；越南對美出口高科技產品 330 億美元，占出口美國總額的 28%。越南海關數據顯示，兩項貿易額今年持續上升。

產業人士指出，越南雖正慢慢培養本土供應商並打造工業生態圈，但比起中國已成熟且低成本的供應鏈，還有一大段路要走。

駐越南供應鏈專家 Carlo Chiandone 說：「若要在規模和精密度上全面複製中國，越南大概還落後 15 到 20 年，不過追得很快，尤其在紡織和電子等重點領域。」