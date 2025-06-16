南韓央行：人民幣可能左右韓元波動 貿易戰時期關聯更高

南韓外匯交易員關注市場動向。（美聯社）

南韓央行 周一（16日）發表研究指出，南韓應該密切關注人民幣走勢，原因是在貿易戰引發全球不確定性之際，人民幣走勢可能影響韓元。

根據這份研究，自2018年以來，人民幣與韓元匯率 關聯性一直很高，平均關聯係數達到約0.6。南韓央行指出，這種關聯性在某些時期更為明顯，例如2018至2019年間美中貿易摩擦加劇時、2022年2月至2023年4月美國聯準會升息期間，以及美國總統川普去年贏得總統大選時。

南韓央行經濟學家趙相欽（Cho Sangheum，音譯）在記者會上表示，中韓兩國貨幣聯動的根本原因包括對美元的共同曝險，而且雙邊有深度貿易關係。

央行表示，隨著川普第二總統任內推動保護主義的風險增加，韓元對人民幣走勢的敏感度可能進一步上升。央行強調，在全球不確定性持續的情況下，有必要密切追蹤北京的貿易政策變化。

由於中韓兩國經濟都高度依賴貿易，人民幣匯率波動可能加劇韓元的波動，使得南韓在制定貨幣政策和管理外匯風險方面面臨更多挑戰。

這份研究還指出，韓元與人民幣的關聯趨勢是非對稱的，即當韓元貶值時，兩者的聯動會加強；但在韓元升值時，關聯性則會減弱。南韓央行表示，這種不對稱現象的原因包括對美元的共同貶值壓力，以及首爾與北京之間在出口市場上競爭等因素。