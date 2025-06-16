我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：川普締造和平的人設崩塌？3原因恐被迫參戰

衛報：以阿衝突背後 川普等3個憤怒老男人害死大家

因應擁核以滿足用電聲浪 亞銀考慮解除核電融資禁令

編譯劉忠勇／綜合外電
日本原子能研究開發機構大洗研究開發中心。（美聯社）
日本原子能研究開發機構大洗研究開發中心。（美聯社）

亞洲開發銀行正評估是否解除核電項目融資禁令，因應區域內迅速攀升的能源需求。

英國金融時報報導，亞洲最大多邊貸款機構亞銀目前正和各成員國政府協商。由於各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排放的核能支持呼聲漸漸高漲。

世界銀行董事會剛於上周決議取消長達數十年的核能融資禁令，呼應日本、德國兩大主要出資國近來對核能政策轉向。

亞銀能源事務高級總監維賈雅通加（Priyantha Wijayatunga）說：「亞銀今年必須按規定檢討相關政策，我們已和出資國商議，評估擴大參與核能領域的可能性。」他對金融時報說：「這次能源政策檢討會因應外部環境變化，考慮調整相關條文。」

亞銀是亞洲最大多邊開發銀行，去年承諾 243 億美元資金，推動亞太地區發展。

亞銀2021 年敲定禁止為核能建案提供融資的政策，但仍可在能源規劃、分析等技術層面提供協助。不過，亞銀兩大出資國美國和日本均已大幅轉變對核能的立場。

華府近來頻頻呼籲多邊開發銀行資助核電專案，認為這是協助西方企業和正在海外擴張的俄、中國營核能企業競爭的關鍵。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正和土耳其、孟加拉、中國大陸、印度與伊朗興建核電廠；中國陸核工業集團（CNNC）則在巴基斯坦建造反應爐。

倡議西方開發銀行投資核電的智庫「能源成長中心」執行長莫斯（Todd Moss）說：「現行走後門操作的核能交易只會讓俄羅斯、中國得利。」他說，多邊開發銀行應「攜手各國政府，找出最合適的模式，再以競標方式採購」。

莫斯也指出，亞銀和依賴燃煤的南亞、東南亞國家關係密切，相關立場格外重要。

俄羅斯 日本 東南亞

上一則

韓政府刺激經濟 將砸146億美元

延伸閱讀

黑白集／核電退場後 高雄人也用肺發電

黑白集／核電退場後 高雄人也用肺發電
電荒 世銀解除資助核能發展禁令 美擬廢除發電碳排限制

電荒 世銀解除資助核能發展禁令 美擬廢除發電碳排限制
美核電設備傳暫停輸中？港媒：此舉適得其反 讓美企受害

美核電設備傳暫停輸中？港媒：此舉適得其反 讓美企受害
川普推核電復興 西屋電氣搶進

川普推核電復興 西屋電氣搶進

熱門新聞

專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

2025-06-09 18:43
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

美持續管制中國晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

2025-06-12 06:39

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行