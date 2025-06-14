日本製鐵併美鋼 川普准了 美國政府將取得新公司「黃金股」

美國總統川普有條件批准日本製鐵以149億美元併購美國鋼鐵，組成全球第二大鋼鐵集團。（美聯社）

美國總統川普 有條件批准日本 製鐵（Nippon Steel）以149億美元併購美國鋼鐵（US Steel），組成全球第二大鋼鐵集團，也讓這場幾經風雨、歷時一年半的跨國聯姻圓滿落幕。

川普13日簽署行政命令，同意放行日本製鐵併購美鋼交易，條件是兩家公司必須與美國財政部簽協議，承諾化解國家安全顧慮。兩家公司隨後聲明同意照辦。

按這樁併購協議，日鐵將以每股55美元收購美鋼100%股權，並於2028年之前再投資110億美元，包括起初允諾、訂於2028年後完成的綠地投資計畫。日本製鐵之前為爭取川普核准，已承諾加碼投資。協議內容也包含公司治理、生產和貿易相關承諾。

日鐵與美鋼發布新聞稿表示，已獲監管當局核准，雙方「可望迅速締結合夥關係」。兩家公司證實，美國政府將取得合併後新公司發行的「黃金股」，但未詳述。

這樁併購交易可讓美鋼取得亟需的資金挹注，並讓日鐵從眾多美國基礎建設計畫獲利，在外國同業面臨50%進口關稅 之際掌握競爭優勢。隨著併購案修成正果，日鐵也免付5.65億美元分手費。

對全球排名第四大的日鐵而言，掌握美國據點攸關全球成長策略布局。美國鋼鐵市場持續成長，包括日鐵擅長的高級鋼。

這樁併購案幾經波折，先是遭美國前總統拜登以國安為由攔阻；川普2.0起初也反對，但後來下令財政部主導的委員會評估此案，最後扭轉反對立場，改口堅稱此交易可把鋼鐵工作留在美國。日鐵與美鋼宣稱將確保10萬個美國工作，包括供應商和客戶間接創造的就業機會。

川普宣稱，這顯示出他的貿易政策已經奏效，運用高關稅向外商施壓把更多工作帶來美國，例如他揚言將鋼鋁關稅從25%加倍至50%，逼官員、公司主管和貿易顧問快馬加鞭敲定併購協議細節。達成合併協議的最後期限是6月18日，但公司聲明未明言確切完成日期。

這樁交易將組成全球第二大鋼鐵公司，成為美國鋼鐵業龍頭Nucor強大的競爭對手。日鐵併購美鋼，亦可讓美國在落後的先進製鋼領域急起直追，特別是生產升級全國老舊電網所需的那類型鋼材。