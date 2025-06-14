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油輪船東停簽波斯灣租約 全球1/4石油供給因以伊衝突受干擾

編譯任中原／即時報導
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航運市場關注荷莫茲海峽是否遭到伊朗封鎖。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物的航運要衝。（路透）
航運市場關注荷莫茲海峽是否遭到伊朗封鎖。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物的航運要衝。（路透）

全球最大的油輪上市公司Frontline執行長巴斯塔德表示，由於以色列空襲伊朗，該公司決定拒絕與客戶簽定航經荷莫茲海峽的新運油合約，航運業專家也表示貨櫃輪將更不願重返紅海航道，顯示中東衝突高開始對全球航運形態造成普遍性干擾。

航運市場關注荷莫茲海峽是否遭到伊朗封鎖。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物的航運要衝。全球約四分之一的石油及三分之一的液化天然氣（LNG）產量經由荷莫茲海峽運出，也是貨櫃輪進出杜拜傑貝阿里港的必經水道。

巴斯塔德表示，一向只有「極少數」船東接受進入該地區的租船合約；「我們現在將不再簽署進入波斯灣的合約」。其他海事安全專家也認為船東不願利用這條脆弱的水道。

巴斯塔德表示，該公司有多艘油輪已經在波斯灣內，將經由荷莫茲海峽駛出；這些油輪都有國際海軍護航。

伊朗若干擾貨輪進出波斯灣，將對全球航運造成重大干擾；伊朗也可能催促葉門的胡塞反抗軍對經過紅海的貨輪發動攻擊，可能迫使更多亞─歐航線貨輪改繞南非好望角。

保險經紀商表示，經由紅海的貨物保費已大幅上升20%。Xebeta供應鏈公司首席分析師山德表示，衝突升高可能使荷莫茲海峽「實際上封閉」，將造成「不可避免的航運干擾及港口壅塞，並使貨櫃輪更不願大規模回歸紅海航線。

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